1 phụ nữ đăng video có nội dung sai sự thật lên mạng xã hội

Chiều 15-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, chị TTD (38 tuổi, trú xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đã bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng do đã vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Cán bộ công an làm việc với chị TTD (trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 2-11, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) phát hiện một số tài khoản đăng tải đoạn video về nhóm nữ sinh đánh nhau cùng nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Qua xác minh, Công an huyện Đô Lương xác định video đăng tải phản ánh nội dung vụ việc xảy ra ngày 23-9, một số học sinh do mâu thuẫn cá nhân nên có xích mích dẫn đến xô xát, đánh nhau. Sau đó, các em đã tự hòa giải và ra về.

Chị D không phải là người quay video, không chứng kiến vụ việc, nhưng đã tải đoạn video về đăng lại trên trang cá nhân cùng với nội dung viết suy diễn, sai sự thật.

Làm việc với công an, chị D cho biết, do bản thân thiếu cẩn trọng, chưa tìm hiểu rõ nội dung video clip mà mới chỉ xem qua, vì nóng vội nên đã đăng tải lên tài khoản cá nhân để nhiều người biết đến. Chị D thừa nhận hành vi trên là vi phạm pháp luật, đồng thời đăng thông tin cải chính và cam kết không tái phạm.

Công an huyện Tân Kỳ phối hợp Công an huyện Đô Lương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị D. Theo cơ quan công an, chị D đã vi phạm vào điểm d (cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc), điều 101 (vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội), Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

