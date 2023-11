Xử nghiêm người đã vi phạm còn đăng mạng xã hội

Trong tuần qua, thông tin Công an TP Thủ Đức, TP.HCM tạm giữ ba thanh niên biểu diễn xe máy, chở ba, bốc đầu xe, chạy xe một bánh tại khu vực hầm Thủ Thiêm rồi đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của bạn đọc.

Một số bạn đọc bức xúc hành vi của người đã vi phạm pháp luật còn đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội để nhiều người xem. Đây được coi là hành vi thách thức pháp luật, cần phải xử nghiêm. Ngoài ra, cho dù có tình huống người vi phạm chưa nhận thức được hành vi của mình là sai nhưng đăng tải lên mạng thì cũng nên xử lý để làm gương.

Một số hình ảnh người vi phạm biểu diễn xe máy, mô tô được lan truyền trên mạng xã hội.

(Ảnh cắt từ clip)

Phải xử nghiêm để răn đe

Bạn đọc Dương Hằng bình luận: “Những quy định mà pháp luật đã ban hành thì mọi công dân đều phải thượng tôn và tất cả chúng ta phải sống và làm theo luật pháp quy định. Người đã vi phạm pháp luật mà còn lợi dụng mạng xã hội để lan truyền những hình ảnh phản cảm, xấu xí cho nhiều người xem thật không thể chấp nhận. Đây là một hành động có tác động rất xấu đến nhận thức và làm hư giới trẻ. Đề nghị luật pháp trừng trị thật nghiêm để làm gương cho nhiều người thích câu view, chơi ngông, coi thường luật pháp”.

Cần xem xét thêm tình tiết tăng nặng đối với những người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội khi phạm tội.

“Cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý những vi phạm của các quái xế. Đây là hành vi gây nguy hiểm cho chính bản thân người vi phạm và những người tham gia giao thông. Những hành vi vi phạm mà còn đăng tải lên mạng xã hội như là một hành động thách thức dư luận, cần xử nghiêm để pháp luật được thực thi nghiêm minh hơn” - bạn đọc Văn Dương ý kiến.

Bạn đọc Bùi Đức Thắng nêu: “Nên xem lại tội danh của hành vi này, đây có thể xem là hành vi cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ với tình tiết tăng nặng, gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng. Đặc biệt, cần xem xét thêm tình tiết tăng nặng đối với những người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội khi phạm tội”.

Ngọc Trinh điều khiển mô tô với các động tác nguy hiểm, quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip) “Làm xiếc” khi lái xe bị phạt tù Ngày 19-10-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ phường Phú Hữu, TP Thủ Đức - nghệ danh Ngọc Trinh) về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, công an xác định Ngọc Trinh tổ chức, thực hiện việc điều khiển mô tô lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe… Việc biểu diễn này được quay video, sau đó biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Ngày 24-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang đã khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ba đối tượng: Đoàn Trần Thế Hào (19 tuổi, ngụ tỉnh Long An), Phạm Duy Tân (18 tuổi) và Huỳnh Trần Tấn Huy (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang) để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng trường hợp có tổ chức. Các đối tượng quay, dàn dựng “Biểu diễn bốc đầu xe mô tô”, đăng lên mạng xã hội Facebook để câu like, câu view, tạo nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. PV

Phạt hành vi gây rối trật tự trên không gian mạng

Liên quan về mức xử phạt tội gây rối trật tự công cộng, luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, phân tích: Tại Điều 318 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tiền 5-50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù 3-7 năm.

Luật sư Vũ nhận định: Trong vụ nam thanh niên trong clip không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe, chạy xe một bánh lan truyền trên mạng xã hội thì hành vi gây rối trật tự công cộng không trực tiếp gây nên tụ tập, tập trung đông người theo cách truyền thống. Tuy nhiên, hành vi này đã vi phạm điều cấm của Luật An ninh mạng và vi phạm quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Quyết định 874 của Bộ TT&TT.

Luật sư Trần Vĩ Cường, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: Theo quy định tại Điều 8, Điều 16 Luật An ninh mạng nghiêm cấm hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm các hành vi như: kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối...

Tại Điều 18 Luật An ninh mạng quy định về phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Cụ thể, hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội bao gồm hành vi khác sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

“Căn cứ theo các quy định nêu trên, việc xác định hành vi gây rối trật tự công cộng có gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội để bị xử lý hình sự hay xử phạt vi phạm hành chính hay không có tính chất định tính và do cơ quan có thẩm quyền đánh giá...” - luật sư Cường nêu.•

Hiệu trưởng gửi ảnh báo cáo bữa ăn bán trú: Mong sớm triển khai rộng rãi! (PLO)- Nhiều bạn đọc đồng tình với cách giám sát này và đề nghị cần kết hợp với các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bữa ăn bán trú của học sinh.

NGUYỄN HIỀN