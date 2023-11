Ngày 15-11, nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát hình sự,Công an tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm xông vào Agribank chi nhánh Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, Nghệ An để cướp tiền.

Hình ảnh kẻ cướp dùng dao khống chế nhân viên chi nhánh ngân hàng yêu cầu mở két đựng tiền. Ảnh cắt từ video clip

Nghi phạm này tên NTA (quê Nghệ An) bị bắt khi đang lẩn trốn trong khuôn viên một công ty ở Hà Tĩnh. Hiện lực lượng cảnh sát đang di lý nghi can này về trụ sở cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra.

Như đã đưa tin, chiều 14-11, một người đàn ông mặc áo màu đỏ, đội mũ, đeo khẩu trang bịt kín mặt, đi vào Agribank chi nhánh Cửa Lò.

Video: Cướp xông vào 1 chi nhánh ngân hàng ở Nghệ An khống chế nữ nhân viên.



Camera an ninh của ngân hàng ghi lại người này đi bộ qua cổng rồi xông vào phòng giao dịch rút dao ra khống chế một nữ nhân viên ngân hàng yêu cầu mở két đựng tiền. Các nam nhân viên và bảo vệ đã tri hô và đuổi nên kẻ cướp này chưa kịp lấy tiền và đã chạy thoát ra ngoài.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An chi nhánh Cửa Lò.

Nữ nhân viên bị dí dao vào cổ yêu cầu mở két là chị Hoàng Thị Hằng (41 tuổi). Hôm nay, chị Hằng đã ổn định tâm lý, đi làm bình thường.

Theo ông Phạm Hữu Dũng, Giám đốc Agribank chi nhánh Cửa Lò, cán bộ ngân đã kịp thời thực hiện những biện pháp, kỹ năng trong việc phòng chống tội phạm cướp tiền. Do đó, người đàn ông này đã không thực hiện được hành vi cướp tài sản và bỏ chạy. Cán bộ và vệ sĩ ngân hàng đã kịp thời truy đuổi, mặc dù người này bị ngã nhưng vẫn tiếp tục dùng dao chống trả đứng dậy và chạy trốn.

Cướp xông vào 1 chi nhánh ngân hàng ở Nghệ An khống chế nữ nhân viên (PLO)- Kẻ cướp mang khẩu trang bịt kín mặt xông vào chi nhánh ngân hàng khống chế nữ nhân viên và đã bị truy đuổi.

Đắc Lam