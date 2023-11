Sáng 15-11, Công an thị xã Cửa Lò, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đang điều tra vụ một người đàn ông xông vào một chi nhánh ngân hàng ở phường Nghi Hương để cướptiền.

Video: Cướp xông vào 1 chi nhánh ngân hàng ở Nghệ An khống chế nữ nhân viên.

Kẻ cướp đi bộ từ cổng vào chi nhánh ngân hàng.

Cụ thể, cuối chiều 14-11, một người đàn ông mặc áo màu đỏ, đội mũ, đeo khẩu trang bịt kín mặt, đi vào Chi nhánh Ngân hàng Agribank Cửa Lò, phường Nghi Hương.

Camera an ninh của ngân hàng ghi lại cho thấy người này đi bộ từ cổng vào rồi xông vào phòng giao dịch khống chế một nữ nhân viên.

Nhân viên ngân hàng đang ngồi làm việc.

Các nam nhân viên và bảo vệ đã tri hô, đuổi theo nên kẻ cướp chưa kịp lấy tiền đã chạy nhanh thoát ra ngoài.

Lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò cho biết theo báo cáo ban đầu cho thấy kẻ cướp chưa lấy được tiền của chi nhánh ngân hàng thì bị truy đuổi.

Kẻ cướp ôm, khống chế, lôi một nữ nhân viên ngân hàng ra khỏi nơi làm việc.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Nghi Hương cùng Công an thị xã Cửa Lò đã có mặt tại hiện trường vào cuộc điều tra, truy bắt kẻ cướp.

Bảo vệ và các nam nhân viên đuổi theo kẻ cướp nhưng không kịp bắt giữ.

