1 phụ nữ điều hành đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỉ đồng

Ngày 10-5, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp Huỳnh Thị Bé Hạnh (41 tuổi, ngụ thị trấn Di Linh), Đỗ Thanh Vũ (28 tuổi, ngụ xã Tân Lâm) và Lê Tuấn Luân (27 tuổi ngụ xã Tân Thượng, cùng huyện Di Linh) để điều tra hành vi đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu, Công an huyện Di Linh xác định Lê Tuấn Luân tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền lên đến 15 tỉ đồng.

Từ lời khai của Luân, ngày 9-5, Cơ quan CSĐT huyện này đã ra lệnh khám xét nơi ở của Hạnh.

Tại đây, cơ quan công an thu giữ bốn điện thoại di động, một Ipad, một máy tính xách tay, một ô tô, hai cuốn sổ và nhiều giấy tờ thể hiện việc vay nợ của Hạnh với nhiều người. Tổng số tiền lên đến 2,3 tỉ đồng.

Công an huyện Di Linh đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng điều tra vụ án.