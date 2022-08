1 phụ nữ đơn thân tố bị bạn trai đánh đập dã man

(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận vừa kết thúc chuyên án dài hơn 1/4 thế kỷ, bắt giữ bị can truy nã đặc biệt cuối cùng của một chuyên án.

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 17 bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

22/08/2022 19:38

(PLO)- Nguyễn Hoàng Minh bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng phạt 10 triệu đồng do có nhiều tình tiết tăng nặng.