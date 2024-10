1 phụ nữ ở Nghệ An đi lạc gần 200 km 04/10/2024 17:30

(PLO)- Người phụ nữ ở Nghệ An đi lạc gần 200 km, vào đến xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, thì may mắn được lực lượng công an xã hỗ trợ tìm người thân.

Ngày 4-10, Công an xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, cho biết đã tìm được người thân của người phụ nữ đi lạc từ tỉnh Nghệ An vào đến xã này.

Cụ thể, vào chiều 3-10, Công an xã Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người phụ nữ lạ mặt, có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Qua xác minh, người phụ nữ này là chị Lô Thị Thắm (ngụ tại Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An).

Công an xã Thanh Hoá hỗ trợ tìm người thân giúp người phụ nữ ở Nghệ An đi lạc (áo phông cổ xanh). Ảnh: CA

Công an xã Thanh Hóa sau đó đã tiến hành trao đổi với Công an xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, để liên lạc với gia đình để đưa chị Thắm về nhà.

Nhận được thông tin, ngày 4-10, gia đình chị Thắm đã có mặt tại Công an xã Thanh Hóa và đưa chị về nhà.

Theo người nhà, chị Thắm có tâm lý bất bình thường hơn một năm nay và bỏ nhà đi từ ngày 29-9.

Lá thư tay cảm ơn của chị Lô Thị Xuân vì đã giúp gia đình tìm được chị Thắm. Ảnh: CA

Thời điểm bàn giao chị Thắm cho gia đình đưa về, chị Lô Thị Xuân (đại diện cho gia đình) đã viết thư tay gửi lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Tuyên Hóa để cảm ơn cán bộ chiến sỹ Công an xã Thanh Hóa đã giúp đỡ, hỗ trợ gia đình chị tìm lại người thân.