1 phụ nữ suýt mất 580 triệu vì thủ đoạn lừa đảo mới 29/08/2024 09:41

(PLO)- Kẻ xấu yêu cầu người phụ nữ mở tài khoản ngân hàng rồi chuyển tiền để chứng minh vô can trong vụ án ma túy. Đây là thủ đoạn lừa đảo mới, công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác.

Ngày 29-8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an xã An Đạo, huyện Phù Ninh vừa phối hợp với nhân viên quỹ tín dụng, ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo số tiền gần 580 triệu đồng.

Vài ngày trước, bà ĐTH, 57 tuổi, ở xã An Đạo đến Quỹ tín dụng nhân dân xã làm thủ tục rút 580 triệu đồng tiền tiết kiệm, để chuyển vào một tài khoản ngân hàng khác, cũng đứng tên bà H.

Bà H. suýt mất 580 triệu vì thủ đoạn lừa đảo mới. Ảnh CA

Phát hiện khách hàng có biểu hiện sợ sệt, bất an nên cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã An Đạo đã tạm dừng giao dịch và báo công an xã xác minh.



Do nắm rõ hoàn cảnh gia đình và điều kiện kinh tế của công dân địa phương nên cán bộ Công an và Quỹ tín dụng đã tập trung tuyên truyền, gặng hỏi để bà H bình tâm, nhận biết việc nhiều khả năng bà đang rơi vào bẫy lừa đảo của các đối tượng xấu.

Sau một thời gian kiên trì giải thích, bà H mới kể lại việc nhận điện thoại xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội đang điều tra đường dây buôn bán ma tuý và làm bảo hiểm giả và nghi ngờ bà H có liên quan.

Người này yêu cầu bà H cung cấp số tiền gia đình đang gửi ngân hàng, những tài sản có giá trị như vàng, xe máy, ô tô, sổ đỏ... Khi số tiền 580 triệu đồng gửi tại Quỹ tín dụng lộ ra, đối tượng hướng dẫn bà H mua điện thoại thông minh, mở tài khoản ngân hàng khác, rồi cung cấp số tài khoản, mật khẩu và mã OTP cho chúng.

Khi đã mở tài khoản ngân hàng, chúng yêu cầu bà H chuyển 580 triệu đồng sang tài khoản mới để chứng minh vô tội.

Khi các công đoạn trên đã hoàn tất, bà H đến quỹ tín dụng làm thủ tục rút tiền thì được nhân viên quỹ phát hiện, ngăn chặn.

Các đối tượng cũng thường xuyên gọi điện đe doạ bà H không được thông báo việc này cho bất kỳ ai, nếu để lộ sẽ bị bắt. Do đó, người phụ nữ 57 tuổi buộc phải làm theo yêu cầu của các đối tượng.

Qua vụ việc trên cho thấy thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi của các đối tượng xấu trên không gian mạng. Công an Phú Thọ đề nghị người dân nâng cao cảnh giác nhận biết và phòng ngừa.