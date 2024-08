Nhóm thanh niên đuổi chém người đi đường bị bắt 28/08/2024 12:36

(PLO)- Công an huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố nhóm 8 thanh niên đuổi chém người đi đường.

Ngày 28-8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đoan Hùng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 8 người để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vài ngày trước, Công an huyện Đoan Hùng tiếp nhận trình báo của anh K, ngụ xã Minh Phú về việc anh và một người bạn đang đèo nhau bằng xe máy thì bị một người dùng dao chém gây thương tích tại đoạn đường ở khu 3, xã Chân Mộng.

Công an làm việc với nhóm thanh thiếu niên dùng dao đuổi chém người đi đường. Ảnh CA

Sau 6 giờ truy xét, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đoan Hùng đã làm rõ người chém anh H là Nguyễn Ngọc Quang, 19 tuổi, ngụ xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nguyễn Ngọc Quang khai lý do chém anh H do nghi ngờ anh này là người có mâu thuẫn với mình từ trước.

Thanh niên 19 tuổi cũng cho biết đã cùng đồng bọn chặn, ép và dùng dao tấn công một người khác trên quốc lộ 2, khiến người này bị thương nặng ở ngón chân phải số 4.

Nguyễn Tiến Hoàng, một thành viên trong nhóm của Quang đã dùng dao quắm chém gẫy đuôi xe có gắn biển số 19K1-200.55 mang về để dựng video clip đăng tải lên các trang mạng xã hội khoe chiến tích.

Ngoài các vụ việc trên, cơ quan công an cũng đang tiếp tục làm rõ việc Quang cùng đồng bọn dùng dao chém gây thương tích và huỷ hoại tài sản của một số người đi đường.