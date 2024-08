Cấm đường theo giờ tại dốc Cun, Hòa Bình để nổ mìn xử lý sạt lở đất 26/08/2024 18:03

(PLO)- Công an tỉnh Hòa Bình thông báo việc cấm đường theo giờ để đơn vị thi công nổ mìn, xử lý sạt lở tại dốc Cun.

Sáng 26-8, Công an tỉnh Hòa Bình thông tin về việc đảm bảo an toàn với các phương tiện lưu thông qua khu vực dốc Cun do đơn vị thi công nổ mìn để xử lý sạt lở đất.

Theo đó, từ ngày hôm nay (26-8), vào các khung giờ từ 10 giờ, 11 giờ và từ 16 giờ, 17 giờ, tại Km79 đến Km81 Quốc lộ 6 (dốc Cun) đơn vị thi công sẽ nổ mìn để xử lý triệt để khu vực sạt lở đất.

Dốc Cun Hòa Bình sẽ cấm đường theo giờ để đơn vị thi công nổ mìn, xử lý sạt lở. Ảnh CAHB

Công an tỉnh Hòa Bình cho biết sẽ cấm đường theo thời gian và địa điểm trên. Đồng thời cảnh báo các phương tiện cần di chuyển theo thứ tự dưới sự hướng dẫn của lực lượng CSGT để phòng ngừa ùn tắc.

Các trường hợp lấn làn, không tuân theo hiệu lệnh, hướng dẫn, cố vượt lên để đi trước sẽ bị xử lý theo quy định.

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 24-8, tại TP Hòa Bình xảy ra mưa lớn. Khu vực dốc Cun, thuộc TP Hòa Bình và huyện Cao Phong đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây ùn tắc giao thông trên toàn tuyến, kéo dài trong nhiều giờ.

Khu vực dốc Cun cũng đang được Sở GTVT tỉnh Hòa Bình triển khai dự án xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dự án mới được thi công mở rộng, một số đoạn chưa hoàn thành, các vị trí đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở sau khi nổ mìn hoặc san ủi đất.