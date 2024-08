Bị thao túng tâm lý, 1 phụ nữ suýt mất 600 triệu đồng 24/08/2024 16:54

Ngày 24-8, nguồn tin từ Thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, cho biết một phụ nữ trên địa bàn vừa thoát khỏi bẫy lừa đảo qua mạng.

Sự việc xảy ra vào chiều 21-8, nạn nhân là bà NTC, ngụ khu Vực Câu, thị trấn Cẩm Khê.

Thời điểm đó bà C nhận được điện thoại của một người xưng là cán bộ công an thuộc Bộ Công an nói con bà liên quan đến trọng án ma túy, yêu cầu bà chuyển toàn bộ tiền hiện có đến số tài khoản do người này cung cấp để "chạy án".

Do bị thao túng tâm lý, bà C đã đến ngân hàng trên địa bàn để rút tiền tiết kiệm và dự định chuyển 600 triệu đồng vào tài khoản của "cán bộ công an rởm".

May mắn, khi giao dịch tại ngân hàng, các nhân viên giao dịch nhận thấy những dấu hiệu bất thường và liên hệ với Công an thị trấn Cẩm Khê đến hỗ trợ.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định đây là vụ lừa đảo qua mạng và đã ngăn chặn kịp thời việc bà C định chuyển 600 triệu đồng cho kẻ lừa đảo.

Công an huyện Cẩm Khê khuyến cáo người dân không chuyển khoản cho người lạ khi nhận điện thoại của người tự xưng là cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội... Đồng thời, phải thường xuyên cảnh giác, tuyệt đối bảo mật các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP.

Trường hợp nhận các cuộc gọi, tin nhắn, thông tin có nội dung nghi ngờ lừa đảo thì cần tố giác ngay với cơ quan Công an.