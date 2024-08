Giải cứu người mắc kẹt trong vụ xe tải lao xuống vực ở Sơn La 21/08/2024 11:47

(PLO)- Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vừa giải cứu một người mắc kẹt trong vụ xe tải lao xuống vực, đoạn qua xã Nà Ớt.

Sáng 21-8, nguồn tin từ Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết đơn vị vừa giải cứu người mắc kẹt trong xe tải lao xuống ta luy âm, sâu khoảng 15m, đoạn qua bản Trạm Hin, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2 giờ 30 phút ngày 21-8, tại Km 25+600m, QL4G. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải lưu thông theo hướng Sơn La - Sông Mã.

Các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đưa người mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: CA Mai Sơn

Trên xe có anh Nguyễn Văn Dung, 40 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An, là lái xe. Trên cabin còn có anh Nguyễn Văn Hoàng, 34 tuổi, ngụ cùng địa phương. Sau tai nạn, anh Hoàng bị mắc kẹt trong xe còn anh Dung may mắn không bị thương.

Tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn, lãnh đạo Công an huyện Mai Sơn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường phối hợp cùng Công an xã Nà Ớt, lực lượng y tế và Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cứu hộ.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, nạn nhân đã được đưa ra ngoài và chuyển đến cơ sở y tế để điều trị.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.