Biên phòng, công an cứu người 2 lần tự tử 11/04/2025 10:48

(PLO)- Công an phường phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cứu người đàn ông từng nhảy cầu ở Huế, tiếp tục mang dao ra biển đòi tự tử.

Ngày 11-4, UBND phường Thuận An, quận Thuận Hóa, TP Huế cho biết các lực lượng tại địa phương vừa phối hợp, cứu một người đàn ông có biểu hiện bất thường, có ý định tự tử.

Người đàn ông vừa nhảy cầu ở Huế, nay cầm dao ra biển tự tử.

Vào chiều ngày 10-4, người dân phường Thuận An phát hiện ông Huỳnh Trọng V có biểu hiện bất thường, mang theo 2 con dao ra bờ kè chắn sóng tại phường Thuận An dọa tự sát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND phường Thuận An đã chỉ đạo Công an phường phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở triển khai tiếp cận, vận động ông V từ bỏ ý định.

Tuy nhiên ông V nhảy xuống biển bơi hàng trăm mét và tiếp tục dọa sẽ cắt tay tự sát nếu có ai nhảy xuống cứu. Lúc này các cán bộ chiến sĩ huy động tàu thuyền để tiếp cận ứng cứu.

Người đàn ông nhảy xuống biển và được lực lượng chức năng ứng cứu sau đó.

Sau nhiều giờ vận động, thuyết phục của các lực lượng chức năng, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, ông V đã được đưa lên bờ an toàn. Ngay sau đó, gia đình đã đưa ông đến bệnh viện để điều trị.

Được biết, vào ngày 8-4, ông V cũng đã có hành vi nhảy cầu ở Huế và được lực lượng CSGT đường thủy cứu sống.