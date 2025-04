22 người dương tính với ma túy trong quán karaoke ở Long An 11/04/2025 21:26

(PLO)- Lực lượng Công an tỉnh Long An kiểm tra một quán karaoke, phát hiện 22 người dương tính với ma túy và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tối 11-4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công tỉnh Long An cho biết vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với ba người.

Trong đó, Nguyễn Trung Trí (22 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, Long An) bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Nguyễn Quốc Trầm (39 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Võ Văn Quân (31 tuổi, quê Kiên Giang; cả hai cùng ở huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị tạm giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Võ Văn Quân (trái), Nguyễn Quốc Trầm (giữa) và Nguyễn Trung Trí (phải) bị công an bắt giữ. Ảnh: CALA

Trước đó, vào chiều 7-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp Công an xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa kiểm tra quán Karaoke An Khang, tại ấp 5.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Trung Trí có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Nguyễn Quốc Trầm và Võ Văn Quân có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ bao gồm ba gói nylon màu trắng sọc đỏ chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng khay, một túi nylon khác chứa 2 viên nén màu hồng nghi là thuốc lắc, một điện thoại di động và 1.630.000 đồng tiền mặt.

Qua test nhanh tại chỗ, cơ quan chức năng xác định có 22 người trong quán karaoke dương tính với ma túy.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.