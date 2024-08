Cao Bằng ngập trong biển nước, hàng trăm ngôi nhà bị cô lập 24/08/2024 22:16

Mưa lớn từ 22 đến 24-8 đã khiến thành phố Cao Bằng và 6 huyện: Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Quảng Hòa, Thạch An của tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng, nhiều nơi ngập sâu.

Mưa lớn gây ngập cục bộ khu vực vùng trũng xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh; toàn bộ khu vực thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng bị ngập úng độ sâu 0,5 - 1,0m, bị cô lập từ 16h30 đến khoảng 21h00 ngày 23-8.



Ngoài ra, sông, suối trên địa bàn Cao Bằng dâng cao gây ngập các khu vực ven sông Bằng của huyện Hòa An và thành phố Cao Bằng, mực nước ngập từ 0,3 - 1,0m.

Nhiều nơi tại thành phố Cao Bằng ngập sâu, hàng trăm ngôi nhà bị cô lập. Ảnh: NGUYỄN TRUNG DŨNG

Đến 18h ngày 24-8, đã có 462 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lớn. Trong đó, một nhà ở bị sập hoàn toàn ở thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An. 407 hộ bị cô lập, tập trung chủ yếu ở Thành phố Cao Bằng với 178 hộ; huyện Hòa An 97 hộ, huyện Hà Quảng 91 hộ; Trùng Khánh 41 hộ. 53 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất taluy dương.

Mưa lớn gây ngập úng 1.319,79 ha diện tích lúa và hoa màu, tập trung chủ yếu ở huyện Hòa An với 577,96 ha, thành Phố Cao Bằng 360 ha; Hà Quảng 180,52 ha, Trùng Khánh 153,08; Quảng Hòa 48,23 ha.

Về giao thông, 69 tuyến đường bị sạt lở đất đá taluy dương, gây ách tắc giao thông, tập trung chủ yếu tại huyện Hòa An (27 tuyến,) Hà Quảng (16 tuyến), Thạch An (14 tuyến)...

Mưa lớn kéo dài 3 ngày khiến thành phố Cao Bằng và 6 huyện lân cận bị ảnh hưởng. Ảnh CTV

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã và đang khẩn trương hỗ trợ nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn.