1 thanh niên từ huyện lên phố thuê nhà nguyên căn để trồng cần sa 26/07/2024 10:48

Ngày 26-7, Công an phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa bắt quả tang Lương Tô Sơn (31 tuổi, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi trồng cần sa.

Lương Tô Sơn và số cần sa trồng trong căn nhà thuê. Ảnh: C.A

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Tự An phát hiện trên địa bàn có người đến thuê nhà nguyên căn và có nhiều hoạt động đáng nghi ngờ.

Sau khi xác minh, đêm 24-7, Công an phường Tự An kiểm tra căn nhà tại đường Trần Quý Cáp, phường Tự An do Sơn thuê.

Qua kiểm tra, công an phát hiện, thu giữ nhiều cây cần sa lớn, nhỏ các loại; một thùng nhựa có chứa thảo mộc khô.

Bước đầu, Sơn khai nhận tự lên mạng học cách trồng cần sa. Cuối tháng 3 vừa qua, Sơn liên hệ với một người (chưa rõ nhân thân, lai lịch) qua mạng xã hội và đặt mua hạt cần sa.

Sau đó, Sơn đến TP Buôn Ma Thuột, tìm được một căn nhà xa khu dân cư nên hỏi thuê để trồng cần sa.

Ngoài ra, Sơn còn tham gia vào các nhóm kín trên mạng xã hội để chia sẻ cách trồng, thu hoạch, chế biến và tìm người mua cần sa.

Theo Công an phường Tự An, khi cho người lạ thuê nhà nguyên căn, chủ nhà cần thông báo cho lực lượng công an để có biện pháp giám sát phù hợp, tránh những trường hợp tương tự xảy ra.

Hiện, Công an phường Tự An đã chuyển hồ sơ, nghi phạm đến Công an TP Buôn Ma Thuột để xử lý theo thẩm quyền.