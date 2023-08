Phát hiện nhóm người có súng trồng cần sa cạnh Trại giam Z30D

(PLO)- Từ việc phát hiện nhóm người này cầm súng săn và mang theo phân bón, cảnh sát đã phát hiện ra nơi trồng gần 1.000 cây cần sa.

Ngày 11-8, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết, đang tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ để xử lý ba người trồng cần sa ở khu vực cấm thuộc núi Bể, Phân trại 4, Trại giam Thủ Đức.

Trước đó vào lúc 17 giờ , ngày 9-8, Công an xã Tân Đức, huyện Hàm Tân nhận được tin báo từ đơn vị Trại giam Thủ Đức (Z30D) Bộ Công an về việc Nguyễn Thanh Hùng, (45 tuổi, trú, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An); Đinh Ngọc Hải (26 tuổi) và Lê Hùng Dũng (52 tuổi, cả hai cùng trú xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) xâm phạm vào khu vực cấm thuộc khu vực núi Bể, Phân trại 4, Trại giam Thủ Đức.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thanh Hùng có cầm một khẩu súng bắn đạn chì. Tại thời điểm bị phát hiện, Hùng khai dùng khẩu súng này với mục đích là để bắn chim.

Lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm này mang theo khoảng 15 kg phân bón cây.

Phát hiện điều bất thường, Công an huyện Hàm Tân đã chỉ đạo lực lượng trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Tân Đức đấu tranh làm rõ.

Qua đấu tranh, cả nhóm khai nhận có trồng cây cần sa tại khu vực núi Bể. Đến 7 giờ sáng ngày 10-8, Lực lượng trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy - Công an huyện Hàm Tân phối hợp Công an xã Tân Đức, Kiểm Lâm huyện Hàm Tân và Trại giam Thủ Đức tiến hành đưa nhóm này đến khu vực trồng cây cần sa.

Đến 13 giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã phát hiện khu vực các đối tượng trồng cần sa với diện tích khoảng 0,2 ha.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện có 900 cây cần sa cao khoảng 20 cm đến 40 cm.

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát Công an huyện Hàm Tân thụ lý điều tra.

PN