(PLO)- Công an phát hiện một nam thanh niên ở Đà Nẵng có hành vi trồng trái phép cây cần sa trong phòng ngủ

Ngày 16-9, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Thái Văn Tuấn Dũng (19 tuổi) để điều tra làm rõ về hành vi trồng trái phép cần sa.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 15-9, Công an xã Hòa Tiến phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Hòa Vang tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà của bà N.T.M.H (36 tuổi) tại thôn Lệ Sơn Nam thì phát hiện và bắt quả tang Dũng có hành vi trồng trái phép cây cần sa. Công an phát hiện trong phòng ngủ của Dũng có một bình thuỷ tinh, một cái rổ màu xanh, một bao ni lông và tất cả đều có chứa thành phẩm cây cần sa.

Ngoài ra phát hiện ba cây cần sa cao khoảng 0,5 m, bảy cây cần sa cao khoảng 15cm cùng một số trang thiết bị phục vụ cho việc trồng cây cần sa.



Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Phi