10 cách để cà phê có thể cải thiện sức khỏe của bạn

Theo The Times of India, cà phê mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cải thiện chức năng nhận thức, tăng sự tỉnh táo và cải thiện tâm trạng do hàm lượng caffeine của nó. Đây là cách cà phê cải thiện sức khỏe của gan.

Giảm nguy cơ mắc bệnh gan

Các nghiên cứu cho thấy tiêu thụ cà phê thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan như xơ gan và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Đặc tính chống oxy hóa của cà phê có thể giúp bảo vệ tế bào gan khỏi bị hư hại và viêm nhiễm.

Nghiên cứu cho thấy cà phê tốt cho gan của bạn. Ảnh: NHẬT LINH

Nguy cơ ung thư gan thấp hơn

Những người uống cà phê đã được phát hiện là giảm nguy cơ ung thư gan. Các hợp chất trong cà phê, bao gồm caffeine và axit chlorogen, có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và thúc đẩy quá trình apoptosis (chết tế bào) trong tế bào ung thư gan.

Cải thiện nồng độ men gan

Tiêu thụ cà phê có liên quan đến mức độ men gan thấp hơn, chẳng hạn như alanine aminotransferase (ALT) và aspartate aminotransferase (AST), thường tăng ở những người bị tổn thương hoặc bệnh gan.

Giảm nguy cơ tiến triển xơ hóa

Uống cà phê có liên quan đến sự tiến triển chậm hơn của bệnh xơ gan, một tình trạng đặc trưng bởi sự tích tụ mô sẹo trong gan. Đặc tính chống viêm của cà phê có thể giúp ức chế sự phát triển của xơ hóa và thúc đẩy quá trình tái tạo gan.

Bảo vệ chống lại bệnh gan do rượu

Tiêu thụ cà phê vừa phải đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh gan do rượu (ALD) ở những người uống rượu. Khả năng làm giảm nồng độ men gan và giảm viêm của cà phê có thể giúp giảm thiểu tác hại của rượu đối với gan.

Cải thiện độ nhạy insulin

Cà phê đã được chứng minh là cải thiện độ nhạy insulin và giảm nguy cơ kháng insulin, một tình trạng liên quan đến NAFLD và bệnh tiểu đường loại 2. Bằng cách tăng cường độ nhạy insulin, cà phê có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của các rối loạn chuyển hóa liên quan đến gan.

Tăng cường chuyển hóa chất béo

Tiêu thụ cà phê có liên quan đến việc tăng quá trình oxy hóa và chuyển hóa chất béo, điều này có thể giúp giảm sự tích tụ chất béo trong gan và bảo vệ chống lại NAFLD.

Tác dụng chống oxy hóa và chống viêm

Cà phê rất giàu chất chống oxy hóa và polyphenol, có đặc tính chống viêm mạnh. Các hợp chất này giúp chống lại stress oxy hóa và viêm trong gan, từ đó bảo vệ chống lại tổn thương gan và bệnh tật.

Thúc đẩy tái tạo gan

Một số nghiên cứu cho thấy tiêu thụ cà phê có thể kích thích cơ chế tái tạo và sửa chữa gan, tăng cường khả năng phục hồi của gan sau chấn thương và duy trì chức năng tối ưu.

Hỗ trợ điều trị viêm gan C

Tiêu thụ cà phê đã được chứng minh là cải thiện tỷ lệ đáp ứng với liệu pháp kháng vi-rút ở những người bị nhiễm vi-rút viêm gan C (HCV) mãn tính. Các hợp chất trong cà phê có thể nâng cao hiệu quả điều trị HCV và giảm nguy cơ tiến triển bệnh.

7 loại đồ uống tốt nhất giúp giải độc gan Infographic (PLO)- Thêm 7 loại đồ uống này vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp giúp làm sạch và giải độc gan một cách tự nhiên.

NHẬT LINH