Bởi các loại rau cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe như chất xơ giúp tiêu hóa tốt, vitamin và khoáng chất để phòng ngừa bệnh tật, sức khỏe tim mạch và giữ cho bạn đủ nước.

Chúng giàu chất xơ và ít năng lượng, nghiên cứu cho thấy có thể giúp bạn no lâu hơn, ngăn ngừa ăn quá nhiều và nạp quá nhiều calo từ đó giúp giảm cân hiệu quả.

Dưới đây 10 loại rau ít carb tốt nhất để giảm cân mà bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày của mình.

Rau chân vịt không chỉ chứa ít carbs và mà còn giàu vitamin A và K để hỗ trợ sức khỏe xương và da. Ngoài ra, đây còn là nguồn cung cấp sắt non-heme tuyệt vời để duy trì mức năng lượng của bạn.

Loại rau họ cải này là một nguồn dinh dưỡng dồi dào. Giàu chất xơ, vitamin C và K cũng như folate, bông cải xanh hỗ trợ chức năng miễn dịch và có thể giúp giảm nguy cơ ung thư. Bông cải giúp no lâu vì vậy giúp giảm cân.

Đây là một loại rau đa năng có hàm lượng carb thấp và là nguồn cung cấp vitamin C và K tuyệt vời. Súp lơ không chỉ hỗ trợ sức khỏe miễn dịch mà còn giúp giảm cân tốt. Nó trở thành món thay thế tuyệt vời cho các nguyên liệu có hàm lượng carb cao hơn như gạo hoặc khoai tây.

Với hàm lượng nước cao, bí xanh là một loại thực phẩm có tác dụng dưỡng ẩm và bổ dưỡng. Bí xanh sẽ là một sự bổ sung mới mẻ cho thực đơn hàng tuần để giúp bạn giảm cân bởi nó ít carbs và calo.

Măng tây chứa ít carbs và cung cấp một lượng lớn chất xơ, folate cũng như vitamin A và K. Nó cũng giàu chất chống oxy hóa.

Chứa nhiều vitamin, măng tây có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Ngoài ra, loại rau này còn chứa kali, được nghiên cứu cho thấy có liên quan đến sức khỏe xương tốt hơn và nó cũng giúp giảm cân tốt.

Ớt chuông là một loại rau củ ít carb. Đặc biệt là những loại có nhiều màu sắc, có lượng carbs tương đối thấp và giàu vitamin C vì vậy, nó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Với hàm lượng chất xơ cao, bắp cải hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và mang lại cảm giác ngon miệng cho nhiều món ăn khác nhau.

Bắp cải chứa ít carbs và calo, cung cấp chất xơ, vitamin C và K. Vì vậy nó có thể hỗ trợ giảm cân tốt.

Mọi người đều biết bơ là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh tuyệt vời. Nhưng chúng cũng là một lựa chọn low-carb tuyệt vời với nhiều chất xơ và kali.

Bơ là một loại trái cây chứa ít carbs và nhiều chất béo lành mạnh. Chúng cũng giàu kali, chất xơ và vitamin nên nó cũng giúp giảm cân tốt nhất.

Cải xoăn là một loại rau lá xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe. Cải xoăn là một loại rau ít carbs và nhiều vitamin A, C và K. Nó cũng là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt và hỗ trợ giảm cân.





PHƯƠNG LÊ