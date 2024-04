10 loại trái cây tốt nhất để giảm viêm

Mặc dù có nhiều thói quen lối sống lành mạnh giúp chống lại chứng viêm, chẳng hạn như tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng, nhưng việc kết hợp nhiều trái cây vào chế độ ăn uống của bạn là một trong những cách hiệu quả nhất. Dưới đây là 10 loại trái cây tốt cho sức khỏe sẽ hỗ trợ bạn giảm viêm.

Các loại quả mọng như quả việt quất, dâu tây, quả mâm xôi và quả mâm xôi rất giàu chất chống oxy hóa như flavonoid mà các nghiên cứu trên động vật cho thấy có thể giúp giảm viêm trong cơ thể.

Loại trái cây nhiệt đới này có chứa bromelain, một loại enzyme có đặc tính chống viêm mạnh mẽ có thể giúp giảm sưng và bầm tím. Dứa cũng là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào (cung cấp 48 miligam trên 100 gram khẩu phần, theo USDA), có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

Bơ là một loại trái cây được nghiên cứu cho thấy có khả năng giúp giảm viêm. Bơ rất giàu chất béo không bão hòa đơn và chất chống oxy hóa như vitamin E, được chứng minh là có tác dụng giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Cam là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Theo một nghiên cứu năm 2015, chỉ cần uống 500 miligam vitamin C hai lần mỗi ngày có thể giúp giảm viêm và tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

Đu đủ có chứa một loại enzyme gọi là papain, một loại enzyme mà một nghiên cứu trên động vật cho thấy có đặc tính chống viêm để cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

Loại trái này cũng rất giàu vitamin C, beta-carotene và các chất chống oxy hóa khác, khiến nó trở thành thực phẩm giúp giảm viêm.

Quả anh đào rất giàu chất chống oxy hóa được gọi là anthocyanin, được chứng minh là có tác dụng giảm viêm và có thể giúp giảm bớt các triệu chứng của bệnh viêm khớp và bệnh gút.

Táo có nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa, theo một đánh giá năm 2023, có thể giúp giảm viêm và cải thiện tiêu hóa.

Táo là nguồn cung cấp quercetin dồi dào, một loại flavonoid có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa.

Đây là một loại quả chứa 93 miligam vitamin C trên mỗi khẩu phần 100 gram, kiwi là một loại trái cây tuyệt vời để chống viêm vì đặc tính chống oxy hóa của nó giúp tối ưu hóa sức khỏe miễn dịch của bạn.

Kiwi rất giàu vitamin C, vitamin E và polyphenol, tất cả đều góp phần tạo nên đặc tính chống viêm.

Loại trái cây này có chứa chất chống oxy hóa mạnh gọi là lycopene. Theo một nghiên cứu năm 2021, lycopene có thể giúp giảm viêm, cải thiện sức khỏe não bộ và bảo vệ chống lại một số bệnh.

Ngoài ra, dưa hấu còn có tác dụng dưỡng ẩm và ít calo, khiến nó trở thành một lựa chọn bổ dưỡng và sảng khoái để giảm viêm.

Nho có chứa chất chống oxy hóa gọi là polyphenol, nghiên cứu chỉ ra rằng có thể giúp giảm viêm và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính.