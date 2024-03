10 loại rau tốt nhất để giúp giảm viêm

Tình trạng viêm dai dẳng có thể dẫn đến một số nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới, bao gồm bệnh tim, tiểu đường loại 2 và ung thư.

Rau rất cần thiết để giảm viêm vì chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ, chất chống oxy hóa và chất phytochemical, mà các nghiên cứu chỉ ra là có lợi trong việc giảm viêm mãn tính.

Những chất dinh dưỡng này giúp chống lại stress oxy hóa và vô hiệu hóa các gốc tự do - hai thủ phạm phổ biến có thể gây viêm. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy ăn rau có thể tăng cường sức khỏe đường ruột do hàm lượng chất xơ cao. Hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng và đa dạng có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và giảm viêm.

Loại rau này rất giàu vitamin A, C và các chất chống oxy hóa như quercetin và kaempferol, giúp chống viêm.

Theo một nghiên cứu năm 2023, cải xoăn có thể giúp ngăn ngừa chứng viêm do đường ruột gây ra và tăng cường sức khỏe đường ruột của bạn. Nó chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như chất chống oxy hóa, khoáng chất, chất xơ và vitamin A, C và K, có thể thúc đẩy sức khỏe đường ruột và giảm viêm.

Bông cải xanh là nguồn cung cấp sulforaphane tuyệt vời, một chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm mạnh. Nó cũng giàu vitamin C, K và chất xơ, các nghiên cứu cho thấy có thể giúp giảm viêm và cải thiện tình trạng kháng insulin.

Ớt chuông chứa nhiều vitamin A, C và chất chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm và bảo vệ chống lại các bệnh thoái hóa.

Cà chua rất giàu lycopene, một chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm mạnh mẽ.

Cà rốt là nguồn cung cấp beta-carotene tuyệt vời, một loại sắc tố thực phẩm tự nhiên được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Vitamin A được biết là có đặc tính chống viêm có thể giúp chống viêm và tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

Củ cải

Một đánh giá năm 2021 cho thấy củ cải đường có chứa các hợp chất gọi là betalain đã được chứng minh là giúp giảm viêm.

Theo một đánh giá năm 2020, tỏi chứa các hợp chất lưu huỳnh và chất chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm và bảo vệ chống lại các bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim mạch và ung thư.

Hành tây có chứa quercetin, một loại flavonoid được chứng minh là có tác dụng chống viêm. Chúng cũng giàu vitamin C, có thể giúp giảm viêm và hỗ trợ chức năng miễn dịch.

Cần tây là loại rau có hàm lượng calo thấp, giàu chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm. Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy cần tây mang lại lợi ích chống viêm và chống nấm để hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Ngoài ra, cần tây còn có đặc tính lợi tiểu tự nhiên và có thể giúp giảm đầy hơi và hỗ trợ sức khỏe thận.

PHƯƠNG LÊ