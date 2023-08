(PLO)- Chứng viêm mãn tính có thể cản trở nỗ lực giảm cân của bạn.

Theo Eat This, Not That, khi bạn đang tìm cách giảm cân, có khả năng tâm trí của bạn sẽ ngay lập tức hướng đến việc điều chỉnh chế độ ăn uống và thói quen tập luyện. Tuy nhiên, bạn có thể đã bỏ qua những tác động tiềm tàng của chứng viêm mãn tính.

Nghiên cứu cho thấy, tình trạng viêm nhiễm có thể khiến con số trên thang đo tăng lên. Vì vậy, ngay cả khi dường như bạn đang làm mọi thứ đúng cách, chứng viêm mãn tính có thể giúp giải thích tại sao bạn không thể giảm cân.

Việc kết hợp chế độ ăn uống và lối sống chống viêm vào cuộc sống hàng ngày của bạn có thể giúp bạn quản lý và giảm cân, cũng như cải thiện sức khỏe tổng thể.

Theo Jamie Lee McIntyre, nhà tư vấn dinh dưỡng tại JamieLeeRDN.com, dưới đây là 5 cách để giảm viêm và giảm cân khi bạn già đi:

Giảm hoặc cắt bỏ lượng đường bổ sung

Giảm hoặc cắt bỏ những thực phẩm chế biến sẵn khỏi chế độ ăn uống của bạn là một cách tuyệt vời để hạn chế lượng đường bổ sung mà bạn tiêu thụ, cùng với các chất phụ gia khác có thể gây viêm. Nhưng hãy nhớ rằng ăn uống lành mạnh cũng phải thú vị và dễ tiếp cận.

Chuyên gia dinh dưỡng McIntyre, gợi ý: "Tôi khuyên bạn nên ăn thực phẩm nguyên chất thường xuyên và thưởng thức những món đồ ngọt phải được làm từ đường bổ sung ở mức độ vừa phải. Hãy nhớ đọc nhãn - đặt mục tiêu ăn từ 5 đến 8 gam đường hoặc ít hơn trong mỗi khẩu phần ăn. Tư duy 'tất cả hoặc không có gì' có thể phá hoại nỗ lực giảm cân."

Bổ sung men vi sinh

Một đường ruột hạnh phúc là một đường ruột khỏe mạnh.

Chuyên gia dinh dưỡng McIntyre, gợi ý nên kết hợp men vi sinh vào chế độ ăn uống của bạn. Chế phẩm sinh học là vi khuẩn thân thiện giúp cân bằng môi trường đường ruột để hoạt động tối ưu và được thêm vào thực phẩm như sữa chua, phô mai và kefir hoặc được tìm thấy trong thực phẩm lên men như dưa cải bắp, kombucha, miso hoặc kim chi.

Nếu bạn gặp khó khăn để có đủ men vi sinh trong chế độ ăn uống của mình, bạn có thể cân nhắc hình thức bổ sung.

Bổ sung prebiotic

Cũng giống như việc bổ sung đầy đủ men vi sinh, đừng quên đưa prebiotic vào chế độ ăn uống của bạn.

Theo chuyên gia dinh dưỡng McIntyre, prebiotics là thực phẩm giúp men vi sinh phát triển mạnh. Prebiotic có thể giúp giảm viêm, tăng cường sức khỏe đường ruột, kiểm soát lượng đường trong máu và cải thiện sức khỏe miễn dịch của bạn.

Bạn có thể tìm thấy prebiotic trong các thực phẩm như rong biển, măng tây, rễ rau diếp xoăn, hành tây, tỏi, táo, yến mạch, cám lúa mì, hạt lanh,...

Tránh xa rượu

Rượu là thủ phạm chính có thể thúc đẩy tình trạng viêm nhiễm trong ruột, làm xáo trộn hệ vi sinh quan trọng trong ruột và cản trở quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng.

Ngủ đủ giấc

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là hãy chắc chắn rằng bạn đang nghỉ ngơi đầy đủ. Mục tiêu của bạn là ngủ đủ 7 đến 9 giờ mỗi đêm.

Chuyên gia dinh dưỡng McIntyre, giải thích: “Ngủ không đủ giấc có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm nhiễm hiện có trong cơ thể và góp phần gây ra tình trạng viêm nhiễm mới."

