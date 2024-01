Đây là món ăn nhẹ giúp chống viêm và giảm cân

Viêm có thể tàn phá sức khỏe và phá hoại nỗ lực giảm cân của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh tập trung vào các thực phẩm chống viêm như trái cây, rau và các loại đậu.

Theo Liên minh Bác sĩ Hiệp hội Bệnh viện Hoa Kỳ , tình trạng viêm mãn tính kéo dài, liên tục dẫn đến các vấn đề sức khỏe lâu dài - có thể làm gián đoạn quá trình trao đổi chất của bạn, có khả năng gây kháng insulin và tăng cân.

Đây là một số món ăn nhẹ không chỉ giúp chống viêm mà còn giảm cân mà bạn có thể thêm vào khẩu phần ăn của mình.

Quả việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp chống lại stress oxy hóa và viêm nhiễm đồng thời tăng thêm hương vị cho bữa ăn nhẹ của bạn.

Theo một nghiên cứu năm 2022 được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng Hoa Kỳ, các axit béo có trong rong biển có thể giúp giảm viêm.

Đây là món ăn nhẹ chứa vitamin A, C và E, là những chất dinh dưỡng được biết đến có tác dụng chống viêm trong cơ thể và hỗ trợ giảm cân.

Các loại rau không chứa tinh bột cũng ít calo nhưng lại nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa vì vậy chúng sẽ giúp bạn cảm thấy no và từ đó hỗ trợ giảm cân.

Vì vậy hãy uống sinh tố này với các loại rau lá xanh, dưa chuột và các loại trái cây giàu chất chống oxy hóa như quả việt quất để giúp chống viêm và hỗ trợ mục tiêu giảm cân.

Protein lắc là một cách tuyệt vời để giảm cân đồng thời giảm viêm. Bạn nên chọn loại bột protein sạch, chất lượng cao trộn với sữa hạnh nhân hoặc nước để có một món ăn nhẹ thơm ngon, chống viêm và giúp giảm cân.

Nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng cải xoăn có chứa chất phytochemical và glucosinolates có đặc tính chống viêm cũng như hỗ trợ giảm cân.

Đậu xanh chứa nhiều chất xơ và protein, khiến chúng trở thành lựa chọn tạo cảm giác no, giúp kiểm soát cân nặng đồng thời giảm viêm.

Theo một nghiên cứu năm 2022 trên tạp chí Khoa học thực phẩm Hoa Kỳ , sô cô la đen chứa nhiều flavonoid và chất chống oxy hóa giúp chống viêm, thúc đẩy giảm cân lành mạnh.

Món ăn nhẹ này có ít calo và cung cấp một lượng ngũ cốc nguyên hạt góp phần vào chế độ ăn kiêng giảm cân chống viêm.

Bạn có thể thêm bỏng ngô với các loại gia vị chống viêm như nghệ hoặc ớt cayenne để có một món ăn đầy hương vị và thân thiện trong giảm cân.

Các nghiên cứu cho thấy hạt chia chứa nhiều axit béo omega-3 và chất xơ góp phần mang lại cảm giác no đồng thời hỗ trợ phản ứng viêm lành mạnh.

Lựa chọn đồ ăn nhẹ tiện lợi này rất giàu beta-carotene, một nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa trong cà rốt giúp giảm viêm và từ đó hỗ trợ giảm cân.

Được biết, beta carotene còn thúc đẩy sức khỏe của mắt và hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, đồng thời chống lại các gốc tự do có hại trong cơ thể.

PHƯƠNG LÊ