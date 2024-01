10 thói quen ăn uống tốt nhất để chống viêm

Dưới đây là mười thói quen ăn uống tốt nhất mà bạn có thể thực hiện để chống viêm tốt nhất.

Bởi vì cá béo như cá hồi cung cấp protein chất lượng, axit béo omega-3 thiết yếu EPA và DHA, vitamin D và các chất dinh dưỡng khác. Các chất này đã được chứng minh là có đặc tính chống viêm.

Các loại hạt được biết đến là một nguồn protein từ thực vật và hàm lượng chất phytochemical phong phú, một yếu tố có thể giúp chống lại chứng viêm.

Dữ liệu đã chỉ ra rằng mức tiêu thụ hạt cao hơn có liên quan đến lượng protein phản ứng C thấp hơn (một dấu hiệu của tình trạng viêm).

Đơn cử như hạt dẻ cười là một nguồn protein hoàn chỉnh từ thực vật (còn gọi là chúng cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu) có thể là một loại hạt nên đưa vào chế độ ăn uống để chống lại chứng viêm mãn tính.

Một một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy chiết xuất polyphenol từ quả hồ trăn có đặc tính chống viêm.

Tiêu thụ thực phẩm từ sữa giúp chống viêm đó là kết quả nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Hoa Kỳ.

Các thực phẩm từ sữa (cả sữa nguyên chất và ít béo, phô mai và sữa chua) là một trong những nhóm thực phẩm hàng đầu có liên quan đến việc giảm mức độ dấu ấn sinh học gây viêm.

Cải xoong là nguồn tự nhiên của hợp chất gọi là phenylethyl isothiocyanate (PEITC). Hợp chất hoạt tính sinh học này có tác dụng chống viêm, giúp mọi người có khả năng giảm một số dấu hiệu viêm nhất định.

Nó cũng đã được chứng minh là có đặc tính chống ung thư, khiến loại rau này trở thành một sự bổ sung tích cực gấp đôi cho chế độ ăn uống lành mạnh. Các loại rau họ cải cũng nằm trong số những thực phẩm chống viêm hàng đầu.

Dầu ô liu nguyên chất có nhiều chất chống oxy hóa được gọi là polyphenol, có đặc tính chống viêm. Một loại polyphenol đặc biệt gọi là oleocanthal có tác dụng chống viêm tương tự như ibuprofen.

Hơn nữa, dầu ô liu còn thân thiện với tim và có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Các loại quả mọng như dâu tây, quả việt quất và quả mâm xôi không chứa đường mà còn chứa nhiều hợp chất chống viêm.

Chúng có nhiều anthocyanin, là những flavonoid có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những hợp chất này có thể có tác dụng chống viêm.

Mặc dù uống rượu vừa phải - tối đa một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly mỗi ngày đối với nam giới - có thể có một số tác dụng bảo vệ tim, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều rượu có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe.

Uống rượu ở mức độ cao có thể thúc đẩy tình trạng viêm trong cơ thể, góp phần gây ra các bệnh mãn tính như bệnh gan, bệnh tim và một số loại ung thư.

Táo là một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn chống viêm. Chúng không chỉ là nguồn giàu chất xơ, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa mà còn cung cấp một lượng quercetin đáng kể.

Quercetin là một flavonoid được biết đến với đặc tính chống oxy hóa mạnh và nó có thể giúp kiểm soát tình trạng viêm mãn tính.

Nghiên cứu khoa học cho thấy quercetin có thể giúp ngăn ngừa và điều trị các bệnh viêm nhiễm khác nhau như bệnh tim, bệnh viêm ruột và viêm khớp.

Nên tránh soda và đồ uống có đường khác trong chế độ ăn chống viêm. Những đồ uống này có nhiều đường bổ sung, có thể gây ra sự gia tăng nồng độ insulin và thúc đẩy tình trạng viêm.

Hơn nữa, chúng không có giá trị dinh dưỡng và có thể dẫn đến tăng cân, bản thân nó là một yếu tố nguy cơ gây viêm.

Trà xanh có chứa một hợp chất gọi là epigallocatechin-3-gallate (EGCG) có thể có tác dụng chống viêm.

PHƯƠNG LÊ