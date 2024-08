10 nhóm xe không phải trả tiền khi lưu thông vào đường có thu phí 16/08/2024 12:19

Bộ GTVT đang lấy ý kiến các bộ, ngành thông tư quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh, do trung ương quản lý.

Việc ra đời của thông tư trên nhằm kịp thời triển khai Luật Giá năm 2023, có hiệu lực từ ngày 1-7-2024. Từ đó giúp việc thu phí được hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp; phù hợp với khả năng chi trả của người sử dụng đường bộ.

Theo đó, Bộ GTVT đề xuất 10 nhóm phương tiện được miễn phí giá dịch vụ sử dụng đường bộ, trong đó có nhiều nhóm lần đầu tiên được đề xuất, cụ thể như sau:

1. Xe cứu thương.

2. Xe cứu hỏa.

3. Xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp gồm: máy cày, máy bừa, máy xới, máy làm cỏ, máy tuốt lúa.

4. Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng. Cụ thể bao gồm các xe mang biển số nền màu đỏ, chữ và số màu trắng dập chìm có gắn các thiết bị chuyên dụng cho quốc phòng.

Hiện nay có nhiều tuyến đường có thu phí. Ảnh: V.LONG

5. Xe chuyên dùng phục vụ an ninh bao gồm các loại xe của Bộ Công an, Công an tỉnh, thành, Công an quận, huyện:

a. Xe ô tô tuần tra kiểm soát giao thông của cảnh sát giao thông có đặc điểm: Trên nóc xe ô tô có đèn xoay và hai bên thân xe ô tô có in dòng chữ: “CẢNH SÁT GIAO THÔNG”;

b. Xe ô tô cảnh sát 113 có có in dòng chữ: “CẢNH SÁT 113” ở hai bên thân xe;

c. Xe ô tô cảnh sát cơ động có in dòng chữ “CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG” ở hai bên thân xe;

d. Xe của lực lượng quân sự, công an, kiểm sát đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp sử dụng một trong các tín hiệu ưu tiên theo quy định của pháp luật;

đ. Xe ô tô vận tải có mui che và được lắp ghế ngồi trong thùng xe chở lực lượng công an làm nhiệm vụ;

e. Xe đặc chủng chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật về xe chuyên dùng.

6. Xe chuyên dùng phục vụ tang lễ, gồm: Xe có kết cấu chuyên dùng phục vụ tang lễ (bao gồm: xe tang, xe tải lạnh dùng để lưu xác và chở xác); Các xe liên quan phục vụ tang lễ.

7. Đoàn xe có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường.

8. Xe ô tô của lực lượng công an, quốc phòng sử dụng Vé đường bộ toàn quốc theo quy định.

9. Xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa đến những nơi bị thảm họa hoặc đến vùng có dịch bệnh theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp khi có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm.

10. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh gắn máy, xe ba bánh gắn máy.

Như vậy, so với dự thảo thông tư trước đây, lần lấy ý kiến này Bộ GTVT đã bỏ nhóm xe hộ đê ra khỏi danh sách được miễn phí, đồng thời quy định rõ các loại xe tang được miễn phí khi đi qua trạm thu phí.