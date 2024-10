11 năm tù cho thiếu niên giết người yêu, giấu xác trong vườn chuối 25/10/2024 10:16

Ngày 24-10, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Phong Toàn (15 tuổi, trú tại xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) và tuyên án 11 năm tù về tội giết người.

Toàn là thiếu niên đã giết người yêu rồi giấu xác trong vườn chuối gây rúng động dư luận TP Hải Phòng hồi tháng 4 vừa qua.

Theo cáo trạng, Lê Phong Toàn ở với bà ngoại và có quan hệ tình cảm với N.T.D (15 tuổi, cùng xã) từ tháng 1-2023. Đến khoảng tháng 2-2023, Toàn và D. có quan hệ tình dục tại nhà D. dẫn đến D. mang thai và sinh con vào ngày 5-12-2023. Do nghi ngờ không phải là con của mình nên giữa Toàn và D. thường xuyên mâu thuẫn.

Lê Phong Toàn, thiếu niên 15 tuổi giết người yêu rồi giấu xác nhận mức án 11 năm tù vì tội giết người.

Chiều ngày 12-4-2024, Toàn và D. nhắn tin qua điện thoại với nhau thì xảy ra cãi, chửi nhau. Toàn nhắn tin hẹn sang đón D. về nhà mình để giải quyết mâu thuẫn, D. đồng ý. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Toàn đến đón và chở D. về đến nhà của Toàn.

Tại phòng ngủ, Toàn và D. tiếp tục cãi chửi, xúc phạm bố mẹ của nhau. Bực tức, Toàn đã dùng tay, chân đánh và đẩy D. ngã ngửa. Do đầu bị đập mạnh vào góc thành bếp lát bằng gạch nên D. bị chết do sốc chấn thương sọ não.

Để che giấu hành vi phạm tội, Toàn kéo D. xuống khu vực kho, dùng dây nilon xiết cổ rồi kéo ra vườn cạnh nhà chôn. Thời điểm bị xâm phạm tính mạng, D đang 14 tuổi, 4 tháng, 13 ngày.

Sau khi phát hiện D. bị mất tích, gia đình và lực lượng công an đã đi tìm đồng thời nhiều lần triệu tập Toàn để hỏi về tung tích của D., nhưng Toàn đều nói không biết và vẫn đi học, sinh hoạt bình thường. Đến ngày 19-4-2024, Toàn đến Công an xã An Hồng tự thú, khai nhận hành vi giết người yêu.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 2-10-2024, VKSND TP Hải Phòng đã ban hành cáo trạng truy tố Lê Phong Toàn về tội giết người quy định tại điểm b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đối với hành vi giao cấu dẫn đến việc D. mang thai, sinh con, thời điểm thực hiện hành vi Toàn chưa đủ 14 tuổi nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng không xem xét.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của bị cáo và kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt Lê Phong Toàn 11 năm tù như đã nêu trên.