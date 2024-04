Bất ngờ vụ nữ sinh 15 tuổi bị người yêu sát hại ở Hải Phòng: Cả hai đã có con chung 20/04/2024 15:42

Ngày 20-4, Công an Hải Phòng chính thức thông tin về vụ việc nữ sinh 15 tuổi bị sát hại ở thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương.

Theo đó, ngày 13-4, Công an huyện An Dương nhận được trình báo của người thân về việc em Nguyễn Thùy D, 15 tuổi, trú thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng bị mất tích.

Qua điều tra, Công an huyện An Dương xác định ngày 12-4, nữ sinh này đi chơi cùng em Lê Văn T, 15 tuổi, trú thôn Lê Sáng, xã An Hồng.

Lực lượng chức năng ở Hải Phòng khai quật thi thể nữ sinh mất tích.

Ngày 19-4, Công an huyện An Dương đã triệu tập làm việc với em Lê Văn T.

Tại cơ quan điều tra, em Lê Văn T đã khai nhận toàn bộ về vụ việc. Theo đó, ngày 12-4, tại nhà mình, T và D đã xảy ra tranh cãi. Trong lúc bộc phát, T đánh D ngất, rồi nghĩ quẩn, siết cổ nạn nhân, kéo ra vườn nhà chôn.

Thông tin từ người nhà nạn nhân, ngày 12-4, nữ sinh này có nói với bố mẹ chuyện Lê Văn T nhắn tin yêu cầu lên nhà để giới thiệu với gia đình.

Mãi không thấy con gái về, gia đình tìm đến nhà T hỏi và được nói là không thấy D. Nghĩ điều chẳng lành, gia đình trình báo sự việc với công an xã.

Hiện, gia đình đã chuẩn bị làm tang lễ cho nữ sinh. Ảnh: Anh Vũ

D và T đều dưới 16 tuổi, đều là "trẻ em" theo Luật Trẻ em. Tuy nhiên, theo gia đình nạn nhân, cả hai đã sớm yêu đương, có con chung sinh cuối tháng 12-2023. Nhưng việc này không được gia đình T chấp nhận, nên từ đó đến nay chưa một lần đến thăm hỏi, động viên...

Còn T, theo người dân địa phương, có hoàn cảnh hết sức éo le. Em sinh ra trong trại giam khi mà bố, mẹ cùng phải chấp hành án tù. Thời điểm xảy ra vụ án nghiêm trọng này, T đang học lớp 9 và sống với bà ngoại.