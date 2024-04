Nữ sinh 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, giấu xác trong vườn chuối 20/04/2024 09:38

(PLO)- Thi thể nữ sinh 15 tuổi được phát hiện chôn tại vườn chuối ở xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng sau nhiều ngày.

Sáng 20-4, Công an huyện An Dương, Hải Phòng vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể một nữ sinh chôn trong vườn chuối của bà H.T.H ở thôn Lê Sáng, xã An Hồng.

Trước đó, vào đêm 19-4, cơ quan chức năng đã tổ chức phong tỏa một đoạn đường liên thôn Lê Sáng, nơi phát hiện thi thể nữ sinh 15 tuổi mất tích ở vườn chuối nhà bà H.T.H để khai quật thi thể, để khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân.

Hàng trăm người dân hiếu kì tập trung tại khu vực theo dõi.

Nữ sinh 15 tuổi này là N.T.D trước khi mất tích sống cùng gia đình ở thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, cách hiện trường vụ việc không xa.

Theo công an huyện An Dương, ngày 13-4, địa phương này tiếp nhận thông tin của gia đình trình báo về việc nữ sinh N.T.D rời khỏi nhà (thôn Ngô Hùng, xã An Hồng) không về và gia đình không liên lạc được.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an đã vào cuộc truy tìm và xác định, nữ sinh sau khi rời khỏi nhà đến nhà bạn là Lê P.T (15 tuổi, ở thôn Lê Sáng, xã An Hồng). Nam sinh này ở cùng bà ngoại là H.T.H.

Lực lượng chức năng khai quật thi thể nữ sinh mất tích.

Quá trình xác minh, cảnh sát phát hiện những ngày gần đây, Lê P.T có nhiều biểu hiện bất thường.

Làm việc với công an, nam sinh này đã khai do mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân sau vườn nhà bà ngoại.