115 tấn đậu xanh và bản án 12 năm tù

(PLO)- Tha và Thắng cùng rủ nhau buôn lậu 115 tấn đậu xanh, trị giá hơn 2,2 tỉ đồng để rồi cùng dắt tay nhau vào tù

Ngày 21-4, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoanh Tha (37 tuổi) 12 năm tù, Nguyễn Văn Thắng (35 tuổi, em ruột Tha, ngụ huyện An Phú, An Giang) tám năm, Ath Bunh Hậu (Võ Phước Hậu, 40 tuổi) bảy năm; Hồng Điệp (Võ Văn Điệp, 40 tuổi, cùng ngụ Campuchia) bốn năm tù cùng về tội buôn lậu.

Riêng Tha còn bị tuyên phạt một năm tù về tội trốn thuế. Đồng thời toà buộc các bị cáo nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, rạng sáng 20-4-2021, Công an tỉnh An Giang kiểm tra tại khu vực ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú thì phát hiện ghe gỗ biển kiểm soát AG-21860 do Hồng Điệp điều khiển đang đậu ở kho của Tha có nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện trên ghe có chở 355 bao đậu xanh nguyên hạt có khối lượng hơn 19,2 tấn.

Qua điều tra cho thấy chiếc ghe là do Ath Bunh Hậu làm chủ. Điệp và Hậu khai nhận vận chuyển thuê số đậu trên từ Campuchia chia về cho anh em Tha và Thắng. Cùng ngày, Tha và Thắng đến Công an xã Khánh An đầu thú.

Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp kho nông sản của Tha, công an thu giữ thêm 2.918 bao đựng đậu xanh có khối lượng 174.840 kg.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2015, Tha đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Tha thu mua các loại đậu nguyên hạt của nông dân, thương lái tại Việt Nam và người dân Campuchia mang lại kho.

Còn Thắng thuê đất tại ấp Khla Tăng Du, xã Prey Chrey, huyện Koh Thum, tỉnh Kadal, Vương Quốc Campuchia làm kho để mua hàng nông sản, cho thuê bến lên, xuống hàng.

Khoảng tháng 11-2020, do tình hình dịch bệnh COVID-19, tuyến biên giới có nhiều chốt chống dịch kiểm tra, người dân Campuchia không chở đậu xanh sang Việt Nam bán. Do đó, Tha bàn với Thắng thu mua đậu xanh tại Campuchia vận chuyển trái phép về kho nông sản của Tha qua đường tiểu ngạch, nhằm bán lại hưởng lợi.

Từ đó, khi có người đem đậu xanh đến bán thì Thắng hoặc Hậu báo cho Tha biết để mua lại. Thắng kêu Hậu sử dụng ghe gỗ chở đậu xanh từ kho của Thắng tại Campuchia về kho nông sản của Tha bằng đường sông. Mỗi chuyến Thắng trả công cho Hậu 700.000 đồng.

Từ ngày 15 đến 20-4-2021, Tha, Thắng thu mua đậu xanh tại Campuchia, thuê Hậu, Điệp bảy lần vận chuyển trái phép về Việt Nam với tổng số hơn 115 tấn, trị giá hơn 2,2 tỉ đồng.

Trong kinh doanh Tha không xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ theo quy định, kê khai không đúng, không đầy đủ doanh thu hàng hóa bán ra và báo cáo thuế thấp hơn hàng hóa thực tế mua bán nhằm trốn thuế gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Qua đó, Tha trốn thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân hơn 800 triệu đồng.

