1.300 vận động viên tranh tài tại Asean School Games 13

Chiều 22-5, Bộ GD&ĐT đã tổ chức lễ công bố Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 (Asean School Games 13).

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi, đại hội góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước ASEAN. Đồng thời, góp phần quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa của Việt Nam đến quốc tế.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 được tổ chức từ ngày 29-5 đến ngày 9-6 tới tại Đà Nẵng. Đây lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện này, lần đầu là vào năm 2013.

Đại hội năm nay có sự tham gia của hơn 1.300 vận động viên, huấn luyện viên từ đoàn thể thao của 10 quốc gia, gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam.

Đoàn thể thao Việt Nam có 190 vận động viên, huấn luyện viên, được tuyển chọn dựa trên nhiều tiêu chí, đáp ứng mục tiêu của đoàn khi tham dự đại hội.

Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở sáu môn thể thao, gồm bơi, điền kinh, cầu lông, bóng rổ, pencak silat, vovinam, với tổng cộng 107 nội dung thi đấu.

Các vận động viên giới thiệu linh vật chính thức của Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13.

Về công tác chuẩn bị cho đại hội, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng, Mai Tấn Linh cho biết thành phố biển miền Trung đã thành lập ban tổ chức địa phương; đầu tư kinh phí để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất; lập kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đà Nẵng cũng đã tuyển chọn, bồi dưỡng tình nguyện viên phục vụ các đoàn thể thao. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị, các địa điểm thi đấu đều sẵn sàng, đảm bảo các yêu cầu của ban tổ chức.

Cùng thời gian diễn ra Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á, tối 8-6, Đà Nẵng sẽ khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế lần thứ 12. Lễ hội thu hút sự tham gia của tám đội pháo hoa gồm Việt Nam và bảy đội quốc tế đến từ Pháp, Ý, Mỹ, Đức, Ba Lan, Trung Quốc, Phần Lan.

“Đà Nẵng không chỉ là nơi phù hợp tổ chức các sự kiện thể thao mà còn là điểm đến lý tưởng cho du lịch, trải nghiệm văn hóa cũng như tổ chức các sự kiện lớn, quan trọng về cả chính trị, văn hóa - xã hội mang tầm quốc tế” - ông Linh nhấn mạnh.