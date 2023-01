2 bộ đùn đẩy quản lý xăng: Chờ Thủ tướng quyết

(PLO)- Mường Lát, Thanh Hóa được biết đến là vùng đất còn nguyên sơ - nơi có dòng sông Mã, núi non hùng vĩ, quanh năm mây mù che phủ cùng với sự đa dạng về văn hóa của người bản địa đã và đang trở thành điểm đến của du khách ưa khám phá.

(PLO)- Với vẻ đẹp thơ mộng được bao bọc bởi núi non trùng điệp, hồ Ba Bể (Bắc Kạn) thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan, thưởng ngoạn.

07/01/2023 16:09

(PLO)- Ngành Công thương sẽ tham mưu, đưa ra chính sách mới để tiến tới hàng hóa không chỉ made in Vietnam mà by in Vietnam.