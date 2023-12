2 CSGT bị ô tô tông thẳng vào người khi đang kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 16-12, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết Phòng CGST Công an tỉnh Hà Nam và Công an thị xã Duy Tiên đã xác định được chủ xe tông thẳng vào hai CSGT khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn.

Theo đó, chủ chiếc xe HONDA HR-V RS màu đen, biển số 30K-460.84 là anh Phạm Văn Hiến, ngụ huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Qua xác minh ban đầu xác định, người điều khiển ô tô thời điểm xảy ra sự việc là Phạm Đình Huân, 20 tuổi, con trai anh Hiến.

Thời điểm ô tô tông thẳng vào hai CSGT. Ảnh: Cắt từ camera an ninh

Công an thị xã Duy Tiên đã vận động gia đình đưa Huân đến công an để làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Huân khai nhận về hành vi vi phạm của bản thân.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh hai CSGT bị ô tô tông thẳng vào người khi đang đo nồng độ cồn.

Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 10 ngày 15-12, tại khu vực đường Khánh Hòa, thị xã Duy Tiên.

Thời điểm đó, khi tổ công tác của Công an thị xã Duy Tiên ra tín hiệu dừng một ô tô con để kiểm tra nồng độ cồn thì tài xế không chấp hành mà tăng ga, đánh lái đâm thẳng vào hai CSGT đang làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Công an Sóc Trăng phát hiện 850 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tháng 11 (PLO)- Công an Sóc Trăng đã ra quân thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm liên quan nồng độ cồn và ma túy nhằm góp phần hạn chế nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

XUÂN NGUYỄN