(PLO)- 2 nghi can cướp ngân hàng ở Quảng Nam bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Thừa Thiên Huế.

Chiều 20-1 Công an Thừa Thiên Huế cho biết đã bắt giữ được hai nghi can cướp ngân hàng ở Quảng Nam.

Hai người bị bắt là Trần Đông Lập (34 tuổi, ngụ xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Đặng Văn Được (25 tuổi, trú tại Phú Dương, TP Huế, Thừa Thiên Huế).

Theo đó, khi nhận được tin báo của Công an tỉnh Quảng Nam có hai người gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang trên đường chạy trốn, Công an huyện A Lưới và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên Huế phát hiện hai nghi phạm đang lẫn trốn trên địa bàn huyện A Lưới nên tiến hành bắt giữ vào lúc 12 giờ ngày 20-1.

Bước đầu, Lập và Được khai nhận, trước đó do nợ nần nên cả hai bàn nhau đi cướp tài sản.

Như PLO đã thông tin, vào lúc 10 giờ ngày 19-1 hai người trên đã xông vào một chi nhánh ngân hàng A ở xã Duy Hoà (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) dùng hung khí khống chế bảo vệ và nhân viên ngân hàng để cướp tài sản.

Khi phát hiện tiếng chuông báo động của ngân hàng vang lên, hai người này hoảng sợ bỏ chạy.

NGUYỄN DO