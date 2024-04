2 người liều lĩnh trộm hàng rào cao tốc Bắc-Nam 23/04/2024 19:55

Chiều 23-4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Trần Văn Thân (56 tuổi) và Trần Văn Thanh (34 tuổi), Trương Đắc Thao (54 tuổi, cùng trú xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản cho người khác phạm tội mà có.

Trần Văn Thân, Trần Văn Thanh và Trương Đắc Thao bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 20-4, Công an huyện Quỳnh Lưu nhận được thông tin về việc dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn qua xã Quỳnh Mỹ bị kẻ cắp tháo mất nhiều tấm khung lưới B40 rào dọc đường.

Đây là những tấm khung lưới rào để cấm người đi bộ và chắn gia súc lên đường cao tốc đoạn Nghi Sơn (Thanh Hoá) - Diễn Châu (Nghệ An).

Tang vật hàng rào lưới B40 bị công an thu giữ.

Ngay ngày hôm sau, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt giữ được Thân, Thanh. Trong quá trình điều tra, Thân, Thanh khai nhận, đã thực hiện hành vi trộm các tấm thép khung lưới B40 trên cao tốc Bắc-Nam và đã bán cho Thao lấy 12 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đã thu giữ được tang vật nêu trên.