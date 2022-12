2 tập thể Công an tỉnh Gia Lai nhận Huân chương chiến công hạng Nhì

(PLO)- Đảm bảo tốt an ninh chính trị, có thành tích phá án cao, Công an tỉnh Gia Lai vinh dự có hai tập thể được nhận Huân chương chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Ngày 23-12, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2022, triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán 2023.

Năm 2022, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, triển khai quyết liệt các biện pháp công tác, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm nguy hiểm, hoạt động băng, ổ nhóm mang tính côn đồ, bạo lực... Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đạt kết quả cao.

Kết quả nổi bật, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra, làm rõ 718 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 84,4%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,7% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao 5,7%). Triển khai quyết liệt, chặt chẽ, bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, tỷ lệ thu hồi tài sản án tham nhũng đạt 62,3%.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được phát huy, huy động cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán năm 2023 an toàn, phấn khởi. Phấn đấu giảm ít nhất 5% tội phạm xâm phạm trật tự xã hội.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trao Huân chương chiến công hạng Nhì cho Phòng An ninh điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai. Trao Huân chương chiến công hạng Ba cho một tập thể, hai cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một tập thể, ba cá nhân.

LÊ KIẾN