2 vợ chồng lập công ty lừa 155 tỉ đồng của nhà đầu tư

(PLO)- Công an xác định 2 vợ chồng đã chiếm đoạt số tiền trên 155 tỉ đồng và không có khả năng hoàn trả cho các nhà đầu tư.

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Nông Văn Âu (37 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Vinh (32 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định tố tụng trên đều được VKS tỉnh phê chuẩn.

Trước đó, Công an tỉnh nhận được đơn của một số công dân tố cáo vợ chồng Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra xác minh vụ việc, công an bước đầu xác định sau khi được thành lập, Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc (trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) do vợ chồng Âu, Vinh làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị luôn trong tình trạng làm ăn thua lỗ.

Vợ chồng Âu và Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Từ năm 2019 - 2022, vợ chồng Âu và Vinh đã thu hút được gần 300 tỉ đồng tiền vốn đầu tư vào Công ty Lâm Đại Phúc từ các nhà đầu tư trên cả nước, trong đó tính riêng địa bàn tỉnh Cao Bằng đã huy động được trên 83 tỉ đồng của nhiều người.

Âu và Vinh đã chiếm đoạt số tiền trên 155 tỉ đồng và không có khả năng hoàn trả cho các nhà đầu tư vì các dự án giới thiệu đều không có thật.

Cơ quan công an đã khám xét phòng ở, nơi làm việc của vợ chồng Âu và Vinh, thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan, đồng thời đưa hai đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để điều tra, làm rõ vụ án.

