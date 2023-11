Ngày 3-11, Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang thông tin nhận được tin báo của ông TXT (54 tuổi, ngụ thị trấn Đồi Ngô, quản lý một nhà nghỉ trên địa bàn) về việc nhà nghỉ có xảy ra vụ gây thương tích.

Sự việc khiến ông LVT (29 tuổi) và vợ QTH (23 tuổi, cùng ngụ xã Cương Sơn, huyện Lục Nam) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên đến 4 giờ 20 cùng ngày, chị H tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, VKS tỉnh, VKS huyện và Công an thị trấn Đồi Ngô khám nghiệm hiện trường, xác minh, điều tra vụ việc.

Nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Qua xác minh ban đầu, tối 2-11, chị H đến thuê phòng nghỉ, sau đó người chồng đến ở cùng.

Hai người sau đó xảy ra mâu thuẫn và chị H dùng một con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả do chị cầm theo) tấn công vào bụng anh T, anh này giành được dao và tấn công khoảng 6-7 nhát vào vùng bụng, ngực chị H rồi tự đâm vào vùng ngực của mình.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo quy định.

PHI HÙNG