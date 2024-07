200 tình nguyện viên thuộc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn tham gia hiến máu nhân đạo 11/07/2024 16:30

Ngày 11-7, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TP Vũng Tàu, tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo với chủ đề “Kết nối yêu thương”.

Tham gia hiến máu nhân đạo có khoảng 200 tình nguyện viên, gồm lãnh đạo và nhân viên của Công ty Hóa dầu Long Sơn, đại diện UBND và người dân xã Long Sơn (TP Vũng Tàu).

Các tình nguyện viên đã được nhân viên của Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy khám sàng lọc và tiến hành lấy máu theo quy định.

Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn là một thành viên thuộc tập đoàn SCG (Thái Lan), triển khai dự án tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, đặt tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu với tổng mức đầu tư hơn 5 tỉ USD.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: TK

Chương trình hiến máu nhân đạo là một trong các hoạt động của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, thực hiện nhân kỷ niệm 16 năm ngày thành lập công ty.

Hoạt động này cũng là một trong những nỗ lực của công ty để nâng cao sức khỏe và phúc lợi cho cộng đồng.

Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty Hóa dầu Long Sơn đã đóng góp hơn 75 tỉ đồng để cải thiện đời sống cho người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đặc biệt là trong khu vực xã Long Sơn.

Các hoạt động an sinh xã hội của công ty tập trung vào 6 nhóm chính: Kế thừa di sản văn hóa truyền thống địa phương; các chương trình chăm sóc sức khỏe và phúc lợi cho cộng đồng và nhân viên của công ty; hỗ trợ về giáo dục cho thế hệ trẻ; Đảm bảo an toàn giao thông và an toàn lao động; đảm bảo môi trường sống tốt và trở thành nhà sản xuất xanh; hỗ trợ cộng đồng phát triển kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.

200 lãnh đạo, nhân viên Công ty Hóa dầu Long Sơn, chính quyền và người dân xã Long Sơn cùng tham gia hiến máu nhân đạo.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng giám đốc công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn cùng tham gia hiến máu, chia sẻ: “Chương trình hiến máu nhân đạo phù hợp với triết lý của công ty là một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng. Đối với hoạt động hiến máu, tôi nghĩ đây là một chiến dịch rất ý nghĩa, thể hiện cam kết của công ty trong việc đóng góp và phục vụ xã hội.

Cũng theo ông Kulachet Dharachandra, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn luôn nỗ lực hoạt động kinh doanh theo định hướng phát triển bền vững và trở thành một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội, mang đến chất lượng cuộc sống tốt hơn cho cộng đồng.