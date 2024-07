Bà Rịa- Vũng Tàu: Bắt giam tài xế xe container đi ngược chiều gây tai nạn 10/07/2024 20:07

(PLO)- Cơ quan CSĐT công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt tạm giam 3 tháng tài xế xe container đi ngược chiều gây tai nạn khiến một người đi xe máy tử vong.

Chiều 10-7 tại công an phường Phú Mỹ, Cơ quan CSĐT công an thị xã Phú Mỹ tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Thanh Tùng (38 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tùng là tài xế xe container đi ngược chiều gây tai nạn khiến một người đi xe máy tử vong xảy ra ngày 9-7 tại giao lộ Quốc lộ 51- đường Hoàng Sa (thuộc xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ-hướng về xã Long Sơn).

Công an thị xã Phú Mỹ bắt tạm giam tài xế xe container đi ngược chiều gây tai nạn khiến một người tử vong. Ảnh: MK

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ tối 9-7, bị can Vũ Thanh Tùng điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 72H- 010.48 kéo theo sơ mi rơ móc biển số 72R- 024.34 lưu thông trên đường Hoàng Sa theo hướng từ Quốc lộ 51 đi xã Long Sơn.

Khi đi đến khoảng mở đường hai chiều, Tùng cho xe lưu thông theo hướng ngược lại để chạy ngược đường vào một nhà máy chế biến thuỷ sản.

Hậu quả vụ tai nạn khiến một người đi xe máy tử vong. Ảnh: MK

Khi đang chạy xe của Tùng xảy ra va chạm với xe máy biển số 64HA- 071.32 do anh N.D.K (sinh năm 2002, quê Vĩnh Long) điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Hậu quả sau va chạm anh K. tử vong tại hiện trường, 2 xe bị hư hỏng. Hiện vụ việc được công an thị xã Phú Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ.