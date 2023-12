(PLO)- Công an kiểm tra bắt quả tang hàng chục người đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà.

Ngày 16-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Hóa, Long An, đã hoàn tất hồ sơ, chuyển VKSND huyện đề nghị truy tố 22 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ba người Phú, Tài, Sơn đã bị Cơ quan CSĐT ra quyết định tạm giữ. Ảnh: CA

Đồng thời, cơ quan này cũng ra quyết định tạm giữ Mai Thanh Phú (49 tuổi), Lê Tấn Tài (31 tuổi, cùng ngụ xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa) và Huỳnh Văn Sơn (43 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa).

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 14-5, Công an huyện Thạnh Hóa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền tại ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước.

Tang vật tạm giữ gồm ba con gà, tám cặp cựa sắt, 1 cục đá mài, 1 cân đồng hồ (loại 0,5kg), 15 cuộn băng keo, chín mô tô, 8 điện thoại di động và 31.734.000 đồng.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

HUỲNH DU