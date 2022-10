3 anh em mồ côi bố mẹ vì lũ dữ được nhiều người hỗ trợ

(PLO)- Trước mất mát quá lớn của 3 anh em khi bố và mẹ bị mất trong cơn lũ dữ, nhiều tổ chức và cá nhân đã đến hỗ trợ.

Cơn lũ dữ chiều 29-9 đã cuốn trôi xe máy và hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Ái, Nguyễn Thị Lan (xóm 12, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Lúc đó, lực lượng cứu hộ và người dân phát hiện nhưng không kịp cứu vì trời mưa lớn, nước lũ chảy xiết và đang dâng cao. Đến ngày hôm sau, thi thể anh Ái và vợ được tìm thấy. Ba con nhỏ của vợ chồng anh Ái trong phút chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Ai cũng xót thương trước tình cảnh ba anh em (cháu lớn nhất sinh năm 2011 và cháu bé nhất sinh năm 2016) đứng trước quan tài, di ảnh cha, mẹ. Cháu Nguyễn Quốc Anh (học sinh lớp 6C, Trường THCS Nghi Lâm) động viên hai em Nguyễn Ty Hy (học lớp 2) và Nguyễn Thị Mỹ Tiên (học lớp 1, Trường Tiểu học Nghi Lâm) “cố lên các em”.

Sau khi sự việc thương tâm xảy ra, nhiều tổ chức, cá nhân và người dân đã đến sẻ chia, động viên, hỗ trợ ba anh em để sớm vượt qua đau thương, tiếp tục đến trường học.

Đại diện Hội Đồng hương Nghệ An tại TP.HCM đã bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về trao 50 triệu đồng hỗ trợ ba cháu tiếp tục đến trường và ổn định cuộc sống. Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An, Hội Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Nghệ An...cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ba cháu nhỏ.

Trước đó, GS Thái Văn Thành- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An và lãnh đạo huyện Nghi Lộc đã đến nhà trao hỗ trợ cho ba cháu.

GS Thành cho biết, ngành giáo dục có trách nhiệm quan tâm, tạo mọi điều kiện để các cháu đi học đầy đủ. Trước mắt, khi các cháu đi học trở lại sẽ cử giáo viên an ủi và bồi dưỡng thêm cho các cháu để không bị gián đoạn việc học.

Được biết, đến chiều 1-10, các cơ quan đoàn thể, cá nhân, người dân đã trao hỗ trợ 3 cháu nhỏ con anh Ái hơn 1 tỉ đồng.

Như đã đưa tin, chiều 29-9, anh Ái cùng vợ đi khám bệnh về nhà bằng xe máy. Khi qua cầu Cố Hòa (xã Nghi Lâm) đang ngập sâu thì vợ chồng anh bị nước lũ cuốn mất tích.

ĐẮC LAM