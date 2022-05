3 người tử vong, 1 người nguy kịch trong 1 gia đình tại TP Thủ Đức

Ngày 19-5, người dân phát hiện 4 người trong một gia đình nằm bất động trong nhà tại phường Hiệp Bình phước, TP Thủ Đức nên đưa đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, người dân sinh sống tại đường số 6, phường Hiệp Bình Phước phát hiện hai vợ chồng và hai người con nằm bất động trong nhà. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng, đồng thời các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Một nguồn tin PlO cho biết, hai vợ chồng và một người con trai đã tử vong, một người con gái 23 tuổi đã chuyển đi bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Theo báo cáo của BV TP Thủ Đức, lúc 6 giờ 50 phút ngày 19-5, Bệnh viện tiếp nhận bốn trường hợp cùng trong một gia đình bị ngưng tim nghi do ngộ độc.

Người đưa bệnh nhân vào BV khai là gia đình bốn người đốt than nướng cá trước cửa phòng, tối ngủ chung phòng kín.

Sáng khoảng 6 giờ, sau khi gọi nhiều lần nhưng không ai trả lời, người dân đã phá cửa vào phòng, thấy bốn người nằm bất tỉnh, tím tái không thở liền chuyển đến bệnh viện thành phố Thủ Đức cấp cứu.

Những người tử vong gồm: Lương Văn K, sinh năm 1977, Nguyễn Thị L sinh năm 1978, Lương Quốc H, sinh năm 2006

Bệnh nhân Lương Thị Kim L sinh năm 1999, sau khi hồi sức, chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy xử lý.

Cả bốn người thường trú thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận, nghi do ngộ độc khí.

Hiện Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng Công an TP.HCM điều tra làm rõ, nguyên nhân bước đầu nghi do ngộ độc.

