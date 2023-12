3 phụ nữ ngộ độc nói do ăn bánh người lạ nhưng hiện trường có 40 vỏ bóng cười

(PLO)- Ba người ngộ độc chất ma tuý khai rằng do ăn bánh người lạ cho nên dẫn đến ngộ độc, khi công an khám nghiệm hiện trường thì phát hiện có khoảng 40 vỏ bóng cười.

Ngày 8-12, Công an phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân ba người phụ nữ ngộ độcchất ma tuý, dạng cần sa.

Cả ba người ngộ độc được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Ảnh: TS

Trước đó, vào chiều 7-12, Bệnh viện Lê Văn Thịnh tiếp nhận chị ĐTP (38 tuổi, TP Thủ Đức) vào khoa cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, mất khả năng tương tác.

Ít phút sau, bệnh viện lại tiếp tục tiếp nhận chị PTH (43 tuổi) và PTKH (31 tuổi) nhập viện với tình trạng cảm thấy lâng lâng, choáng váng và các biểu hiện tương tự.

Tiếp xúc với các bác sĩ, người nhà cho hay, cách đó khoảng 1 giờ các bệnh nhân được một người lạ chưa rõ lai lịch cho ăn một loại bánh không rõ nguồn gốc. Sau khi ăn bánh, tất cả đều thấy chóng mặt, buồn ngủ, lơ mơ dần, gọi không trả lời nên đưa vào cấp cứu.

Thực hiện các xét nghiệm, kết quả của cả ba người đều cho thấy dương tính với chất ma túy dạng cần sa. Qua xác minh, cả ba người này đều làm tạp vụ tại cùng một cơ sở rộng khoảng 200 m vuông tại đường Nguyễn Văn Hưởng phường Thảo Điền.

Vụ việc sau đó được Công an phường Thảo Điền và Công an TP Thủ Đức vào cuộc điều tra, xác minh. Qua kiểm tra hiện trường, công an phát hiện có khoảng 40 vỏ bong bóng cười.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

TỰ SANG