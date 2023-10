3 tháng chỉ bán được hơn 60 căn nhà phố, biệt thự

Trong khi phân khúc chung cư vẫn đang có giao dịch tạm ổn thì ngược lại, phân khúc nhà phố, biệt thự lại đang gặp khó khăn lớn về thanh khoản.

Trở ngại giá và tâm lý nhà đầu tư

Ông Nguyễn Văn Quốc, Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản (BĐS) tại TP.HCM, cho biết công ty đang là đơn vị chuyên phân phối một dự án nhà phố liền kề nhưng đã chuyển sang kinh doanh phân khúc đất nền và căn hộ từ đầu quý III. Nguyên nhân là thị trường trong năm nay đã chuyển dịch qua phân khúc ở thực và nhu cầu đầu tư dài hạn, những phân khúc bình dân như căn hộ hoặc đất nền thổ cư vùng ven giá 1-2 tỉ đồng.

Theo ông Quốc, trong ba quý năm 2023, sàn chỉ bán được hai căn nhà phố trong rổ hàng phân phối 20 căn. Nhà phố hay biệt thự thì khách hàng chiếm đa số vẫn là nhà đầu tư mục đích đầu cơ, họ mua đi bán lại hoặc cho thuê chờ giá tăng thì bán. Vì vậy, ngoài yếu tố về giá bán thì mặt bằng lãi suất cao và tâm lý e ngại kinh tế khó khăn khiến nhiều nhà đầu tư không mặn mà với phân khúc này.

Ông Đỗ Hoàng Dương, Tổng Giám đốc Công ty CP BĐS Gia Gia Phú, cũng nhận định các sản phẩm nhà phố, biệt thự mang tính chất đầu tư và hưởng thụ. Vì vậy, những sản phẩm này có giá bán tương đối cao và số lượng khách hàng đủ năng lực tài chính khá hạn chế.

Dù vậy, cả thị trường TP.HCM trong ba tháng chỉ bán được hơn 60 căn nhà phố, biệt thự cũng là con số đáng lo ngại. Thực tế lãi suất cho vay đã hạ nhiệt, nhiều chủ đầu tư còn tung chính sách chiết khấu, giảm giá, thanh toán linh hoạt nhưng cái gốc là tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn đang khó khăn. Khi dòng tiền không chuyển động thì BĐS sẽ gặp khó theo.

Theo báo cáo quý III của Savills Việt Nam, phân khúc biệt thự, nhà phố tiếp tục không có nguồn cung mới. Điều này dẫn đến nguồn cung sơ cấp của phân khúc này chạm mức thấp nhất trong 10 năm qua với 766 căn, giảm 24% theo quý và 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, nguồn cung biệt thự, nhà phố sơ cấp tại TP Thủ Đức chiếm đến 88% toàn thị trường TP.HCM. Các căn nhà có giá trên 30 tỉ đồng chiếm đến 78% nguồn cung và chủ yếu ở TP Thủ Đức. Thế nhưng trong quý III, lượng biệt thự, nhà phố được giao dịch thành công chỉ đạt 64 căn, đây là lượng giao dịch thấp nhất kể từ năm 2018, giảm 82% so với cùng kỳ năm 2022. Tỉ lệ hấp thụ biệt thự, nhà phố chỉ đạt 8%, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.