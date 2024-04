3 tháng đầu năm ghi nhận 265 vụ nổ lốp ô tô trên 4 tuyến cao tốc 16/04/2024 12:08

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cho biết trong ba tháng đầu năm lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường cao tốc đơn vị quản lý khai thác tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Cụ thể, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã phục vụ an toàn trên 17,22 triệu lượt phương tiện, tăng 15,08 % so với cùng kỳ năm 2023. Tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do sự cố, va chạm giao thông.

Đáng chú ý, VEC ghi nhận trên bốn tuyến cao tốc mà đơn vị này vận hành, quản lý đã xảy ra 265 vụ xe nổ lốp. Trong đó, cao tốc Nội Bài - Lào Cai có 81 vụ, Cầu Giẽ - Ninh Bình có 43 vụ, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây 17 vụ và cao nhất là Đà Nẵng - Quảng Ngãi với 124 vụ xe nổ lốp.

“Các sự cố giao thông trên tuyến ngay lập tức đều được đơn vị vận hành và lực lượng chức năng khẩn trương giải phóng hiện trường, phối hợp điều tiết giao thông hiệu quả…” - đại diện VEC cho hay.

VEC ghi nhận nhiều xe nổ lốp trên đường cao tốc, đặc biệt khu vực miền Trung. Ảnh minh họa: N.HÂN

Câu chuyện nổ lốp ô tô trên đường cao tốc đang nóng dư luận mấy ngày nay. Theo anh Nguyễn Văn Nam, ngụ quận Hà Đông, Hà Nội, có nhiều năm dạy lái xe, thông thường nhà sản xuất khuyến cáo về thời gian sử dụng cho lốp xe và số km đã chạy. Yếu tố nào đến trước thì chủ xe phải thực hiện thay thế lốp mới để tránh sự cố, tai nạn.

Thêm vào đó, chủ ô tô nên thường xuyên kiểm tra lốp trước khi lên cao tốc, đặc biệt qua các khu vực có thời tiết nắng nóng. Bởi xe nổ lốp trong lúc đang di chuyển nhanh có thể gây ra tai nạn rất nghiêm trọng.

Còn theo ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, có ba nguyên nhân dẫn đến xe nổ lốp: Lốp quá hạn sử dụng, chở quá tải, lốp không đảm bảo tiêu chuẩn như quá non, quá căng.

“Một trong ba nguyên nhân nêu trên nếu kèm với thời tiết nắng nóng nhiệt độ cao, hay tài xế phải xử lý tình huống bằng cách phanh gấp gây ra nổ lốp ngay” - ông Oánh nói.

Đối với tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, ông Oánh cho biết trước đây khi còn thu phí thủ công, đã có xe bị nổ lốp do tài xế thực hiện thao tác phanh gấp ở trạm thu phí để trả phí. Tuy nhiên, từ khi triển khai thu phí tự động không dừng, tình trạng nổ lốp ô tô khu vực trạm thu phí gần như không xảy ra.

Thêm vào đó, dự án Pháp Vân - Cầu Giẽ hiện thông thoáng nên tình trạng nổ lốp xe cũng ít hơn. “Còn nếu đường chật hẹp, nhiệt độ cao mà tài xế rà phanh liên tục thì nguy cơ nổ lốp rất cao. Bởi vào thời điểm hè, nhiệt độ trên đường có khi lên đến hơn 60 độ C” - ông Oánh cho hay.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, cho biết nhà sản xuất trước khi cho ra sản phẩm đều phải thử nghiệm lốp trong môi trường có nhiệt độ rất cao.

“Tuy nhiên, nếu lốp cũ, thiếu hơi hoặc thừa hơi, va đập trên đường với các vật sắc nhọn như đinh, đá, kim loại thì hoàn toàn có thể gây nổ lốp, nhất là khi xe chạy tốc độ cao, thời gian dài…” - ông Quyền nói.