32 nạn nhân xấu số trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã xác định được danh tính

Đến chiều 11-9, toàn bộ 32 nạn nhân (16 nam, 16 nữ) tử nạn trong vụ cháy karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) đã đều đã xác định được danh tính và bàn giao cho gia đình mai táng.

Trong số 17 người bị thương có 15 người bị thương nhẹ đã xuất viện, 2 người bị thương nặng vẫn điều trị tại bệnh viện.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang xác định chính xác trong số nạn nhân ai là khách, ai là nhân viên của quán.

Như vậy, sau 5 ngày xảy ra vụ cháy kinh hoàng, việc xác định danh tính đã hoàn tất. Cơ quan công an đã bước đầu xác định được nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện từ la phông tầng 2.

Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ để có kết luận cuối cùng.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về PCCC.