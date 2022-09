Camera an ninh hé lộ lý do nhiều người tử vong vụ cháy karaoke ở Bình Dương

Theo nguồn tin của PLO, cơ quan công an Bình Dương đã xác định lại chính xác số nạn nhân nam và nữ trong vụ cháy karaoke An Phú, phường An Phú, TP Thuận An vào đêm 6-9.

Trong số 32 nạn nhân được tìm thấy trong quán karaoke thì có 16 nam, 16 nữ. Không phải 17 nam, 15 nữ như con số báo cáo ban đầu.

Điều này cũng trùng khớp với lời kể của một quản lý quán karaoke là thời điểm xảy ra vụ cháy phát hiện mất tích 16 nhân viên nữ.

Trong ngày 9-9, cơ quan công an cũng đã trích xuất camera từ quán karaoke và thu được những manh mối về vụ cháy.

Cụ thể, trước khi nguồn điện bị cúp camera ghi lại cảnh tại tầng 2 phát hiện khói đầu tiên. Tuy nhiên, lúc đó khu vực tầng không có khách hát nên nhân viên không ai để ý.

Sau đó, khói bắt đầu bốc lên tầng 3 nơi có năm phòng có khách đang hát, một trong năm phòng này thấy khói nên thông báo cho quản lý. Lúc này, mọi người mới bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy.

Thời điểm này dưới tầng 2 bắt đầu cháy lớn.

Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định được thêm danh tính bảy nạn nhân, nâng tổng số lên 24. Phần lớn các thi thể đã xác định danh tính đều được bàn giao cho gia đình để lo mai táng.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết một số nạn nhân bị thương nặng đang nằm viện sức khỏe đã ổn định.