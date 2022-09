Khởi tố vụ án cháy quán karaoke ở Bình Dương

Đến tối 8-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ cháy quán karaoke An Phú ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương để điều tra.

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, chủ trì buổi họp báo thông tin về vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú (phường An Phú) khiến 33 người tử vong.

Toàn cảnh vụ cháy

Trước khi báo cáo về vụ cháy, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An, đã gửi lời chia buồn đến thân nhân những người bị thiệt mạng trong vụ cháy này.

Theo ông Tâm, lúc 20 giờ 30 ngày 6-9, Công an TP Thuận An nhận tin báo xảy ra cháy tại hộ kinh doanh karaoke An Phú. Khoảng 10 phút sau, lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường và sau đó lực lượng chi viện đến nơi. Tổng cộng có 14 xe thang, xe chữa cháy... cùng 66 cán bộ, chiến sĩ lực lượng PCCC có mặt dập lửa, cứu nạn.

Đám cháy được khống chế lúc 21 giờ 30 ngày 6-9 nhưng bên trong vẫn còn âm ỉ và lực lượng cảnh sát PCCC tiếp tục dập tàn đến tối 7-9.

Vào thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy, tại cơ sở có 5/30 phòng hát đang hoạt động với khoảng 60 người có mặt tại cơ sở (khoảng 30 khách hát và 30 nhân viên của quán).

Thời điểm xảy ra vụ cháy, tất cả mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy, một số người đã thoát ra ngoài kịp thời, còn lại bị mắc kẹt bên trong quán dẫn đến tử vong.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện từ bên trong một phòng hát. Sau đó lửa lan rất nhanh khiến mọi người không kịp trở tay, hoảng loạn bỏ chạy.

Trong 33 nạn nhân thì một nạn nhân được xác định tử vong tại bệnh viện trong đêm 6-9, do hoảng loạn nhảy từ trên cao xuống đất rồi bị chấn thương sọ não.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, đến sáng 8-9, BV đa khoa An Phú đã tiếp nhận 17 thi thể (năm trường hợp đã được nhận dạng và trả về gia đình). BV đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận hai người bị thương nặng (một người bị chấn thương sọ não, một người bị chấn thương cột sống).

Có 15 thi thể đang được gửi mẫu giám định để xác định nhân thân.

Quán karaoke có đủ điều kiện hoạt động

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo TP Thuận An thông tin quán karaoke An Phú xây dựng trên diện tích gần 580 m2, gồm ba tầng, tổng diện tích sàn 1.500 m2, có 30 phòng hát (thực tế hoạt động 26 phòng).

Quán được cấp giấy phép kinh doanh lần đầu vào tháng 12-2015, người đại diện cơ sở là Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An).

Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và có xác nhận nghiệm thu hệ thống PCCC... Trong các năm 2019, 2021, 2022 cơ sở đều được cơ quan chức năng kiểm tra và hướng dẫn duy trì các điều kiện an toàn PCCC.

Trong quá trình hoạt động, cơ sở này bị xử phạt năm lần với tổng số tiền hơn 34 triệu đồng về các lỗi hoạt động quá giờ, không giao kết hợp đồng lao động với nhân viên... Các hành vi vi phạm không thuộc trường hợp phải rút giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Sau khi sự việc xảy ra, TP Thuận An đã hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 5 triệu đồng (11 người), mỗi gia đình nạn nhân tử vong 30 triệu đồng và vận động các cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho gia đình các nạn nhân. Chủ cơ sở karaoke An Phú cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 30 triệu đồng.

Nhiều phòng khóa cửa trong khi cháy

Tại cuộc họp báo, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thông tin: Dù lực lượng chữa cháy đến hiện trường kịp thời nhưng hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra.

Theo lời khai ban đầu của một số nhân viên, khi phát hiện cháy thì có một số phòng vẫn tiếp tục đóng cửa để hát. Khi cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện một số phòng chốt cửa bên trong. Bên cạnh đó do đã nhậu, nhiều nạn nhân có hơi men trong người nên lơ mơ, không xác định được phương hướng thoát thân.

Ông Quyên nói thêm hằng năm lực lượng công an liên tục tuyên truyền về công tác PCCC, các cơ sở kinh doanh đều ký cam kết. Thế nhưng trong quá trình hoạt động, nhiều cơ sở kinh doanh đã lơ là, chủ quan, bỏ qua công tác đảm bảo an toàn PCCC nên có thể để lại hậu quả nghiêm trọng nếu cháy xảy ra...