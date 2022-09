Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm các nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Chiều 8-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến Bình Dương thăm hỏi, chia buồn những người bị thương và thân nhân những nạn nhân tử vong trong đám cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương) vào đêm 6-9.

Tại BV đa khoa An Phú (cách hiện trường vụ cháy khoảng 500 mét), đây là bệnh viện tiếp nhận khoảng 40 người bị thương thời điểm xảy ra cháy, Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà cho hai người bị thương bị gãy chân đang được điều trị.

Phó Thủ tướng bày tỏ sự quan tâm chia sẻ sâu sắc đến mọi người. Đồng thời, chia buồn sâu sắc đến những đồng nghiệp của những người bị thương không may qua đời trong vụ cháy này.

Phó Thủ tướng mong mọi người nhanh chóng bình phục ổn định tinh thần để tiếp tục quay trở lại cuộc sống bình thường.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng đã đến thị sát hiện trường vụ cháy tại quán karaoke An Phú và thăm hỏi động viên lực lượng cán bộ chiến sĩ PCCC đã vất vả tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Kết thúc chuyến thăm, Phó Thủ tướng đã đến viếng chia buồn cùng thân nhân gia đình một nạn nhân không may tử vong trong vụ cháy này.

Trước đó, vào sáng cùng ngày UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin ban đầu về vụ cháy.